Риски и нюансы при покупке квартиры: чего не нужно делать — Finance.ua

Риски и нюансы при покупке квартиры: чего не нужно делать Сегодня 17:05 — Личные финансы

Риски и нюансы при покупке квартиры: чего не нужно делать

Купля-продажа объекта недвижимости — шаг достаточно рискованный. Хотя на нотариуса и возлагаются обязанности по проверке документов на объект и права собственника на его отчуждение, все равно риски остаются.

Прежде всего, обращайте внимание на возможное мошенничество с задатком. Также не пытайтесь сэкономить на налогах и сборах, заключая вместо договора купли-продажи какой-нибудь другой.

Кроме того, возникает соблазн занизить цену объекта в договоре (оценщик в пределах своих возможностей напишет вам нужную сумму, ему безразлично, только бы позволила это сделать программа, в которой он работает) и таким образом также снизить затраты на оформление договора. Этого делать не нужно — завтра продавец может расторгнуть договор, уплатив покупателю ровно ту сумму, которая указана в договоре. И получить свое имущество обратно. Доказать что-либо через суды здесь будет практически невозможно — на руках у обеих сторон идентичные нотариально заверенные договоры с суммой, за которую имущество продано.

Убедитесь в том, что нотариус проверил право владельца на отчуждение квартиры: он дееспособен, имущество не находится в аресте и т. д.

Что бы там ни говорили юристы из соцсетей, не покупайте имущество, в котором зарегистрированы несовершеннолетние или лица с особыми потребностями (инвалиды) или недееспособные — лишить их права пользования (выселить) этим имуществом почти нереально. Ну, или вы четко понимаете, что делаете и у вас есть собственные методы относительно такой недвижимости.

Справка об отсутствии задолженности за коммуналку не всегда требуется нотариусом, и, по сути, она не обязательна — долги должен платить потребитель, то есть то лицо, которое пользовалось услугами, и они не являются частью приобретаемого вами объекта. Но коммунальщики часто думают наоборот, и доказывать им противоположное — довольно малоприятная процедура.

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Еще один нюанс — уплата средств должна производиться через банк и в национальной валюте. Но во время покупки недвижимости «национальной валютой» в подавляющем большинстве случаев является наличный доллар. Большинство нотариусов и агентств недвижимости за дополнительную небольшую оплату поможет купить у представителя банка необходимые справки. Это ни для кого не секрет и, как правило, не содержит никаких рисков. Однако эту информацию мы подаем чисто как справку, ни в коем случае ничего не рекомендуя.

Подробнее о том, каким образом переходит право собственности: договор купли-продажи, договор дарения, договор мены и какой выбрать — читайте в статье по ссылке.

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