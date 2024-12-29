Треть кандидатов на Djinni находятся не в Украине — исследование Сегодня 21:03 — Личные финансы

Треть кандидатов на Djinni находятся не в Украине — исследование, freepik

Доля кандидатов из-за границы увеличивается с каждым годом.

Об этом свидетельствуют данные исследования Djinni.

Отмечается, что в 2021 это было 18%, в 23-м — 29%, сейчас — 33%. Впрочем, большинство зарубежных кандидатов, особенно в Европе, это релоцированные украинцы.

Топ-5 стран, где есть активные кандидаты на Djinni в 2024 году:

Украина — 67% (в прошлом году было 71%);

Польша — 7.5% (было 5.4% в 2023 и 2.6% в 2022);

Азербайджан — 3.3% (было 4%);

Испания — 2% (не была в топе в прошлом году);

Германия — 1.8% (тоже не была в топе в прошлом году).

Инфографика: Djinni

Как свидетельствуют результаты исследования, в 2024 году больше всего откликов в конце года получают вакансии фронтендеров, чуть больше 50. Хотя год назад это было 75. На втором месте — тестировщики с 45 откликами на вакансию за месяц в среднем. И это серьезное падение, потому что в прошлом году было более 100. Дизайн остался на третьем месте, тридцать откликов. И почти столько же у Java разработчиков, поднявшихся с четвертого на шестое место. В этой категории откликов тоже стало меньше за год, но не на столько меньше, чем у других.

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Напомним, зарплаты ІТ-специалистов продолжают снижаться . Например, в 2024 году у кандидатов с 7+ годами опыта медианная зарплата уже 4500. Те, у кого есть 5−6 лет опыта, в среднем пишут в профиле $3500, их зарплата снизилась именно в четвертом квартале этого года.

24% айтишников хотя бы раз за свою карьеру в ІТ меняли специализацию. В среднем один или два раза (среднее значение 1,5). Чем дольше работает специалист, тем более вероятно, что он изменит направление: если в первый год работы это касается только 3% специалистов, то среди работающих более 10 лет в ІТ таких уже 39%.

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