Треть кандидатов на Djinni находятся не в Украине — исследование — Finance.ua
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Треть кандидатов на Djinni находятся не в Украине — исследование

Личные финансы
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Треть кандидатов на Djinni находятся не в Украине — исследование
Треть кандидатов на Djinni находятся не в Украине — исследование, freepik
Доля кандидатов из-за границы увеличивается с каждым годом.
Об этом свидетельствуют данные исследования Djinni.
Отмечается, что в 2021 это было 18%, в 23-м — 29%, сейчас — 33%. Впрочем, большинство зарубежных кандидатов, особенно в Европе, это релоцированные украинцы.
Топ-5 стран, где есть активные кандидаты на Djinni в 2024 году:
  • Украина — 67% (в прошлом году было 71%);
  • Польша — 7.5% (было 5.4% в 2023 и 2.6% в 2022);
  • Азербайджан — 3.3% (было 4%);
  • Испания — 2% (не была в топе в прошлом году);
  • Германия — 1.8% (тоже не была в топе в прошлом году).
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
Как свидетельствуют результаты исследования, в 2024 году больше всего откликов в конце года получают вакансии фронтендеров, чуть больше 50. Хотя год назад это было 75. На втором месте — тестировщики с 45 откликами на вакансию за месяц в среднем. И это серьезное падение, потому что в прошлом году было более 100. Дизайн остался на третьем месте, тридцать откликов. И почти столько же у Java разработчиков, поднявшихся с четвертого на шестое место. В этой категории откликов тоже стало меньше за год, но не на столько меньше, чем у других.
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Напомним, зарплаты ІТ-специалистов продолжают снижаться. Например, в 2024 году у кандидатов с 7+ годами опыта медианная зарплата уже 4500. Те, у кого есть 5−6 лет опыта, в среднем пишут в профиле $3500, их зарплата снизилась именно в четвертом квартале этого года.
24% айтишников хотя бы раз за свою карьеру в ІТ меняли специализацию. В среднем один или два раза (среднее значение 1,5). Чем дольше работает специалист, тем более вероятно, что он изменит направление: если в первый год работы это касается только 3% специалистов, то среди работающих более 10 лет в ІТ таких уже 39%.
По материалам:
Finance.ua
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