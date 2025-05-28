Требование МВФ: НКЦБФР рассказала об ограничении операций с валютными ОВГЗ — Finance.ua

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Требование МВФ: НКЦБФР рассказала об ограничении операций с валютными ОВГЗ

Казна и Политика
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Требование МВФ: НКЦБФР рассказала об ограничении операций с валютными ОВГЗ
Требование МВФ: НКЦБФР рассказала об ограничении операций с валютными ОВГЗ
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку с 30 июня текущего года ограничит операции торговцев с валютными ОВГЗ в связи с требованием Международного валютного фонда.
Об этом говорится в сообщении комиссии.
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«Во исполнение обязательств, указанных в Меморандуме между Украиной и МВФ, Комиссия одобрила для обнародования проект нормативного акта, предусматривающего изменение механизма расчетов по внебиржевым операциям по ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте. Прием предложений со стороны участников рынка и заинтересованных сторон по проекту продлится 10 рабочих дней до 06.06.2025 (включительно)», — говорится в сообщении.
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Соответствующее требование было сформировано международными партнерами по инициативе Нацбанка с целью усиления контроля за валютными операциями.
Согласно предложению НБУ, небанковские финансовые учреждения должны будут совершать сделки с валютными ОВГЗ исключительно по механизму «поставка ценных бумаг против оплаты» (DVP) через Расчетный центр.
В то же время НКЦБФР предостерегает, что при действующем регулировании со стороны НБУ и с учетом соответствующих норм со стороны комиссии, будет невозможно осуществлять продажу валютных ОВГЗ юридическими лицами, которые уже являются их владельцами на сегодняшний день.
НКЦБФР обратилась к НБУ с просьбой урегулировать этот вопрос и надеется на положительное решение регулятора.
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Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что с 30 июня текущего года ограничит сделки торговцев с валютными ОВГЗ.
По материалам:
Українські Новини
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