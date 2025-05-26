Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 14:00 — Валюта

Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Гривна сохраняет стабильность, несмотря на активность бизнеса, что свидетельствует об управляемой ситуации на валютном рынке.

Об этом рассказала Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

Курсовых колебаний на прошлой неделе не было. Дороже всего доллар был в понедельник, когда средние цены в кассах банков держались в пределах 41,16−41,73 грн/$. Со вторника курсы немного снизились — до 41,12−41,70 грн/$, в среду и четверг были на одинаковом уровне — 41,09−41,67 грн/$ и по состоянию на конец недели почти не изменились: в пятницу средние цены в кассах банков составляли 41,12−41,67 грн/$.

Официальный курс гривны к доллару в период с 19 по 23 мая демонстрировал умеренную динамику без резких колебаний. После незначительного ослабления гривны в начале недели (пик — 41,5760 грн/$20 мая), рынок вернулся к тенденции укрепления: 21 и 22 мая курс снижался, что свидетельствует о стабильном спросе на гривну. В конце недели произошла незначительная корректировка в сторону роста курса, однако общая динамика остается в узком коридоре — без давления на валютный рынок.

Официальный курс гривны к доллару в период с 19 по 23 мая:

19 мая — 41,4983 грн/$;



20 мая — 41,5760 грн/$;

21 мая — 41,4851 грн/$;

22 мая — 41,4360 грн/$;

23 мая — 41,4999 грн/$.

Также узкий курсовой коридор был зафиксирован и на валютном рынке Украины (ВРУ). В понедельник торги открылись котировками на уровне 41,51/41,57 гривен за доллар США, после обеда котировки упали до 41,44/41,39 гривен за доллар США, а к концу торги откатились назад и остановились на отметках 41,50/41,51. Торги во вторник начались на той же отметке, на которой остановились в понедельник — 41,51 гривна/доллар и даже достигли 41,54 гривен за доллар, однако к концу дня котировки составляли 41,41/41,45 гривен за доллар США. В среду котировки проходили в коридоре 41,41/41,48 гривен за доллар США, в четверг котировки немного выросли — до 41,51/41,55 гривен за доллар США, а завершили неделю на отметке 41,52/41,55 гривен за доллар США.

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Согласно официальному отчету регулятора, Национальный банк в течение прошедшей недели приобрел $0,29 млн, что на 45% больше, чем на прошлой неделе. В то же время валютная продажа с 19 по 23 мая была приближена к среднегодовой и составила $618,40.

Валютный рынок в целом был спокойный, несмотря на произошедший в минувшую среду почти двухчасовой глобальный сбой в Bloomberg. Он вызвал лишь некоторые задержки в торгах, однако не привел к серьезным сбоям в торговле.

В течение этой недели можно ожидать относительную стабильность курса доллара к гривне при отсутствии непредсказуемых внешних или внутренних шоков.

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