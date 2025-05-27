Евро может заменить доллар: глава ЕЦБ призвала реформировать экономику еврозоны — Finance.ua
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Евро может заменить доллар: глава ЕЦБ призвала реформировать экономику еврозоны

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Евро может заменить доллар: глава ЕЦБ призвала реформировать экономику еврозоны
Евро может заменить доллар: глава ЕЦБ призвала реформировать экономику еврозоны
Евро может заменить доллар и принести ЕС большую выгоду, если правительства смогут укрепить финансовую архитектуру и систему безопасности блока, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Из-за нестабильной экономической политики США инвесторы сокращают вложения в долларовые активы, но выбирают золото, потому что не видят в евро надежной замены.
Об этом пишет Reuters.
Евро имеет шанс стать глобальной валютой, но для этого нужны глубокие изменения, сказала Лагард, выступая в Hertie School в Берлине 26 мая. Она подчеркнула необходимость создания единого и ликвидного рынка капитала, укрепления правовой базы и развития возможностей безопасности ЕС.

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Доля доллара в международных резервах снизилась до 58%, самого низкого уровня за десятилетие, в то время как евро занимает всего 20%. Лагард подчеркнула, что инвесторы, особенно государственные, ищут валюты стран с сильной геополитической позицией и способностью выполнять союзнические обязательства. Для этого ЕС должен усилить военную мощь, чтобы поддерживать партнерство.
Лагард предложила сделать евро основной валютой для международной торговли. Это может быть достигнуто через новые торговые соглашения, улучшение трансграничных платежей и соглашения о ликвидности с ЕЦБ.
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Она призвала реформировать экономику еврозоны, ведь рынок капитала остается фрагментированным и не имеет универсального безопасного актива, привлекательного для инвесторов.
Совместное финансирование, которое могло бы увеличить предложение безопасных активов, является проблемой из-за сопротивления стран, таких как Германия, где опасаются, что налогоплательщики будут оплачивать долги других государств.
Лагард отметила, что успех реформ принесет значительные выгоды: более низкие расходы на займы, защиту от колебаний валютных курсов и устойчивость к международным санкциям.
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По материалам:
Forbes.ua
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