Почему Украина пока не переходит на евро в качестве основной курсообразующей валюты: разъяснение НБУ — Finance.ua
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Почему Украина пока не переходит на евро в качестве основной курсообразующей валюты: разъяснение НБУ

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Почему Украина пока не переходит на евро в качестве основной курсообразующей валюты: разъяснение НБУ
Почему Украина пока не переходит на евро в качестве основной курсообразующей валюты: разъяснение НБУ
Национальный банк пока не рассматривает решение об изменении основной курсообразующей валюты с доллара США на евро, а только изучает этот вопрос.
Об этом регулятор сообщил в комментарии изданию Экономическая правда.
Там отметили, что изучение вопроса перехода на евро началось еще в прошлом году, в частности, обсуждалось в ходе заседания Совета оверсайта денежного и кредитного рынков 28 февраля 2024 года.

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«Такая работа носит комплексный характер и требует качественной разносторонней подготовки. Следовательно, изменение курсообразующей валюты — это вопрос не ближайшей перспективы. Изменения, если они произойдут, будут бесшовными и фактически не ощутимыми для населения», — пояснили в Нацбанке.
Причиной начала обсуждений вопроса определения евро как основной курсообразующей валюты в Нацбанке называли евроинтеграцию Украины. Дополнительным стимулом для таких размышлений НБУ называет усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности Украины.
Основной курсообразующей валютой в Украине является американский доллар. Это означает, что Национальный банк ежедневно устанавливает официальный курс доллара в гривнах.
К примеру, курс евро в Украине устанавливают путем умножения значения курса доллара (в гривнах) на курс евро (в долларах), сложившийся на международных валютных рынках.
В случае, если НБУ установит основной курсообразующей валютой евро, то все будет происходить аналогично: регулятор будет ежедневно устанавливать значение официального курса евро, а курсы остальных мировых валют (в частности, того же доллара) будет определять, умножив значение курса евро на курс этих валют в евро, который сложился на мировых рынках.
Как отметили в Нацбанке, перехода на евро как основную курсообразующую валюту в ближайшее время не будет. Прежде всего потому, что роль доллара в расчетах на межбанковском рынке остается доминирующей.
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«Операции с долларом США продолжают значительно превалировать во всех сегментах валютного рынка. Доля операций в евро хоть и растет в большинстве сегментов, то только маржинально», — отмечают в НБУ.
Более того, после начала большой войны доля расчетов в евро на межбанковском рынке (за исключением операций с НБУ) даже сократилась по сравнению с довоенными 2019−2021 годами:
  • в 2019 году в долларах происходило 85% сделок, в то время как в евро — 13% (остальные операции были в других валютах);
  • в 2020 и 2021 годах доля доллара составила 85%, а евро — 14%;
  • в 2022 году доля доллара составила 89%, а евро — 11%;
  • в 2023 году доля доллара составила 93%, евро — 7%;
  • в 2024 году доля доллара составила 95%, евро — 5%;
  • в 2025 году (по состоянию на 25 апреля) в долларах происходило 91% сделок на межбанковском валютном рынке, а в евро — 9%.
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В Нацбанке также добавили, что доля расчетов в евро в апреле 2025 года на межбанковском рынке выросла на фоне колебаний курса доллара к евро и остальным мировым валютам.
По данным НБУ, с начала 2025 года регулятор не проводил никаких интервенций в евро на межбанковском рынке. Все операции по покупке и продаже валюты Нацбанком происходили в долларах.
В 2022 году НБУ продал на межбанке 1,9 млрд евро и купил 123 млн евро — прежде всего в марте-мае того года.

Справка Finance.ua:

  • Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла ранее, что евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты для украинской гривны. Но это произойдет очень незаметно для рынка;
  • председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что о введении евро в обращение в Украине можно говорить не ранее 2035 года;
  • глава НБУ Андрей Пышный также отмечал, что потенциальное вступление в Европейский Союз, усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности Украины, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли заставляют Национальный банк пересмотреть вопрос о том, должен ли евро быть референтной валютой для украинской гривны вместо доллара.
По материалам:
Економічна Правда
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