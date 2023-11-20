Транспортный бизнес назвал самые большие вызовы военного времени — Finance.ua

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Транспортный бизнес назвал самые большие вызовы военного времени

Фондовый рынок
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Транспортный бизнес назвал самые большие вызовы военного времени
Транспортный бизнес назвал самые большие вызовы военного времени
Рост расходов, нехватка кадров и блокирование судоходства — Топ-3 вызова транспортного бизнеса в 2023 году.
Таковы выводы отраслевого исследования Инфраструктурный индекс 2023, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с юридическими фирмами Arzinger и Sayenko Kharenko.
Кроме упомянутых факторов, респонденты отнесли очереди на пограничных переходах и ограничение украинского экспорта странами-соседями ЕС к самым большим вызовам военного времени.
Транспортный бизнес назвал самые большие вызовы военного времени
В прошлом году самыми большими вызовами компании называли изменение логистики из-за блокады портов, уменьшения спроса на товары или услуги и проблемы с энергоснабжением.
Большинство опрошенных, а именно 84% компаний готовы восстановить логистику через морские пути после деблокады портов, причем большинство готовы сделать это в кратчайшие сроки. В то же время 29% говорят, что для этого потребуется привлечение дополнительного финансирования, в том числе государственной поддержки. В частности, речь идет о необходимости финансирования восстановления поврежденной портовой и железнодорожной инфраструктуры.
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Наиболее актуальными инвестиционными проектами в Европе и Украине для рынка логистики второй год респонденты назвали развитие автомобильных путей, соединяющих Украину и ЕС (с этим соглашаются 66% респондентов), строительство евроколеи на территории Украины (62% респондентов), строительство в Украине стратегических универсальных транспортных хабов (61%).
За прошлый год с 79% до 70% сократилось количество респондентов, считающих, что необходимо развивать сеть стратегических универсальных транспортных хабов в западных регионах Украины, которые могут выступать в качестве резерва мощностей. В то же время 26% считают, что это будут лишние инвестиции после возобновления судоходства в Черном море.

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Аналогично, с 76% до 61% сократилось количество тех, кто считает целесообразным развивать проекты по развитию транспортной инфраструктуры (морские терминалы, железная дорога) европейских стран-соседей за счет украинских инвестиций. Пока 36% считают, что такая инфраструктура будет лишней и неокупаемой после открытия портов.
Почти половина опрошенных, а именно 46%, считают приватизацию портовых терминалов в военное время целесообразной. Из них 53% считают, что следует увеличить количество существующих в настоящее время объектов приватизации за счет других портовых активов. Наиболее эффективным подходом к приватизации портовых активов 52% респондентов назвали пообъектную (потерминальную) приватизацию, в рамках которой отдельные терминалы могут выступать отдельными объектами приватизации.
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Приоритетными направлениями развития в сфере дорожного хозяйства специалисты называют увеличение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска на границе (так считают 78% респондентов), развитие автомобильных дорог в рамках проекта транс-европейской транспортной сети TEN-T (73%) и внедрение международных стандартов в строительстве дорог — FIDIC, независимые инженеры и т. д. (46%).
Для стабилизации рынка перевозок и логистики, по мнению бизнеса, власти должны сфокусироваться на разблокировании морских коммерческих перевозок и открытии украинских портов для всех видов грузов, обеспечении страхования рисков для инвесторов, а также строительстве и модернизации путей в направлении границы с ЕС и дунайских портов.
Среди участников опроса в 2023 году 79% не останавливали свою деятельность и продолжают работать, 13% останавливали работу, но уже частично возобновили, и 6% останавливали работу, но уже полностью ее возобновили. Работа 2% компаний остановлена.
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Количество предприятий транспортной отрасли, понесших прямые убытки в результате боевых действий, составляет 47% в 2023 году. Из них 43% оценивают уровень нанесенного ущерба как значительный, и 2% считают восстановление невозможным или нецелесообразным.
При этом 41% уже восстановили поврежденные мощности, а 11% восстановят в ближайшее время. Еще 34% планируют восстановление после завершения войны, и 14% не планируют восстановление.
Только 31% опрошенных нами компаний имеют в планах взыскание убытков. В прошлом году таковых было 50%. Среди тех, кто имеет такие планы, 32% провели фиксацию поврежденного/разрушенного имущества и сбор доказательств, 27% осуществили оценку ущерба, по 10% сообщают о подаче иска и возбуждении уголовного производства. Еще 10% находятся в поиске консультантов для проведения вышеупомянутых мероприятий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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