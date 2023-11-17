ЕС выделил более тысячи грантов на развитие малого и среднего бизнеса в Украине — Finance.ua

ЕС выделил более тысячи грантов на развитие малого и среднего бизнеса в Украине Сегодня 11:30 — Личные финансы

ЕС выделил более тысячи грантов на развитие малого и среднего бизнеса в Украине

Европейский Союз с начала полномасштабной войны выделил более тысячи грантов на развитие малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом на брифинге в Житомире рассказал координатор сектора экономического сотрудничества и сотрудничества с международными финансовыми учреждениями представительства Европейского Союза в Украине Станислав Тошков.

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«Что касается помощи Европейского Союза Украине, то речь идет о более чем 1000 грантах с начала полномасштабной войны. Мы активно сотрудничаем с нашими международными партнерами, в частности, с GIZ. Для нас очень важно поддерживать женское предпринимательство в Украине. В рамках нашего сотрудничества через GIZ 350 грантов предоставлено именно женщинам», — отметил Тошков.

По его словам, ключевыми направлениями в поддержке украинского частного сектора со стороны ЕС является цифровизация и обеспечение так называемого «зеленого бизнеса».

Тошков добавил, что в Житомирской области ЕС оказывает поддержку сельскохозяйственным предприятиям, пищевой промышленности и предприятиям, которые производят окна.

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Укрінформ По материалам:

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