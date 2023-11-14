На ведение бизнеса в каких областях украинцы чаще всего получают гранты — детали от Минэкономики Сегодня 08:26 — Казна и Политика

На ведение бизнеса в каких областях украинцы чаще всего получают гранты — детали от Минэкономики, Фото: business.diia.gov.ua

Чаще всего украинцы получают гранты на ведение бизнеса в сфере оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспортных средств.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Около 9 000 украинцев стали победителями грантовой программы «Власна справа» и получат от государства 2,1 млрд грн на старт или развитие бизнеса. При этом победители создадут около 20 тысяч новых рабочих мест.

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«315 украинцев определены победителями очередной, девятнадцатой волны подачи заявлений на микрогранты. Они получат 75 млн грн на старт или расширение своего бизнеса. С начала действия программы „Власна справа“ в июле прошлого года мы уже имеем почти 9 тысяч победителей, которые получат от государства микрогрантов на 2,1 млрд грн. В процессе реализации своих бизнес-проектов эти предприниматели создадут около 20 тысяч новых рабочих мест», — отметила Бережная.

Среди получателей микрогрантов девятнадцатой волны 60% женщин и 40% мужчин. 80% из них имеют высшее образование.

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Больше всего грантополучателей из Львовской (51 человек), Ровенской (36 человек), Киевской (22 человека), Житомирской (20 человек) областей.

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы, в которых будут работать победители девятнадцатой волны:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 97 человек;

временное размещение и организация питания — 56 человек;

перерабатывающая промышленность — 44 человека;

здравоохранение и оказание социальной помощи — 32 человека.

В Минэкономики добавили, что украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создали около 8000 новых рабочих мест.

Справка Finance.ua:

по грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательное условие предоставления средств — создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта;

украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательное условие предоставления средств — создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта; правительственный проект єРобота включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

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