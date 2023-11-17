На что бизнес жалуется больше всего во время войны — статистика бизнес-омбудсмена (инфографика) — Finance.ua
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На что бизнес жалуется больше всего во время войны — статистика бизнес-омбудсмена (инфографика)

Фондовый рынок
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На что бизнес жалуется больше всего во время войны — статистика бизнес-омбудсмена (инфографика)
На что бизнес жалуется больше всего во время войны — статистика бизнес-омбудсмена (инфографика)
В течение июля-сентября 2023 года Совет бизнес-омбудсмена получил 310 жалоб компаний о недобросовестном поведении государственных органов. Наибольшее количество жалоб поступило на налоговые проверки.
Об этом свидетельствует статистика Совета бизнес-омбудсмена.
«По состоянию на начало ноября расследование 99 дел продолжается. В третьем квартале Совет помог бизнесу вернуть 305,6 млн грн. С начала деятельности сумма финансового эффекта Совета составила 25 млрд грн», — говорится в сообщении.

На что бизнес жалуется больше всего

Наиболее распространенной категорией жалоб бизнеса традиционно были налоговые вопросы, хотя их пропорция в отчетном квартале изменилась.
В июле-сентябре 2023 года налоговых вопросов касались 176 или 58% жалоб (против около 70% в I и II кварталах 2023 года).
Инфографика: <a href="https://boi.org.ua/">boi.org.ua/</a>
Инфографика: boi.org.ua/
В то же время впервые в период действия военного положения категория налоговых проверок вышла на первый план. При этом проблемы в системе НДС еще не до конца урегулированы.
Бизнес-омбудсмен отмечает, что, несмотря на уменьшение случаев блокировки накладных по сравнению с IV кв. В 2022 году стабилизация остановилась на уровне в 3−4 раза выше желаемого.
Кроме налоговых вопросов, в третьем квартале в Совет продолжили поступать обращения по поводу злоупотреблений правоохранительных органов и таможни — их количество составило 13% и 9% соответственно.
Инфографика: <a href="https://boi.org.ua/">boi.org.ua/</a>
Инфографика: boi.org.ua/

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла принятые изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок;
  • в тексте почти ничего не изменилось после первого чтения, кроме: срок возвращения документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря; мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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