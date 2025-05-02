Трамп заявил о привлечении $8 трлн инвестиций в экономику США во время своего второго срока — Finance.ua
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Трамп заявил о привлечении $8 трлн инвестиций в экономику США во время своего второго срока

Мир
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Трамп заявил о привлечении $8 трлн инвестиций в экономику США во время своего второго срока
Трамп заявил о привлечении $8 трлн инвестиций в экономику США во время своего второго срока
Дональд Трамп заявил, что в первые сто дней своего президентского срока он обеспечил приток инвестиций в США на сумму $8 трлн.
Об этом он сообщил на встрече в Белом доме, посвященной экономическому развитию страны.
По его словам, этот показатель «в 8 раз превышает результаты предыдущей администрации во главе с Джо Байденом за все 4 года».
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«Компании, присутствующие здесь, уже объявили о двух триллионах долларов инвестиций, а в общей сложности мы приближаемся к восьми триллионам долларов», — отметил Трамп, добавив, что в ближайшие два месяца объем инвестиций в США превысит $8 трлн.
После введения масштабных пошлин на импорт Дональд Трамп призвал инвесторов вкладывать средства в США, утверждая, что это сделает их «богаче, чем когда-либо».
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Он подчеркнул, что не изменит курс, продолжая вводить пошлины на иностранные товары.
Напомним, экономика США только что пережила худший квартал с 2022 года, поскольку значительные изменения в политике президента Дональда Трампа вызвали беспокойство среди потребителей и бизнеса. Валовой внутренний продукт, которым измеряются все товары и услуги, производимые в экономике, зафиксировал годовой темп роста -0,3% в первом квартале, сообщило Министерство торговли в среду.
По материалам:
НВ
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