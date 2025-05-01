ВВП США за перший квартал упав вперше з 2022 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ВВП США за перший квартал упав вперше з 2022 року

Світ
39
Економіка США щойно пережила найгірший квартал з 2022 року, оскільки значні зміни в політиці президента Дональда Трампа викликали занепокоєння серед споживачів та бізнесу.
Про це повідомляє CNN.
Валовий внутрішній продукт, який вимірює всі товари та послуги, вироблені в економіці, зафіксував річний темп зростання -0,3% у першому кварталі, повідомило Міністерство торгівлі в середу.
Це різке уповільнення порівняно з 2,4% у четвертому кварталі 2024 року та набагато гірше, ніж прогнозували економісти.
Адміністрація Трампа останніми місяцями проводила хаотичну тарифну політику, загострюючи торговельні відносини з Китаєм і створюючи напруженість серед американців. Більшість економістів вважає, що масштабна спроба Трампа переформатувати глобальну торгівлю, ймовірно, сприятиме зростанню інфляції у США та може навіть спровокувати рецесію.
Читайте також
Зниження економіки було зумовлене збільшенням торгового дефіциту — що є наслідком закупівель, які американці робили на випередження, прагнучи уникнути тарифів Трампа — та скороченням державних витрат, йдеться у звіті. Імпорт різко зріс: з -1,9% у четвертому кварталі до 41,3% у перші три місяці року. Тим часом експорт зростав на рівні 1,8%.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження «взаємних мит» у відповідь на дії інших країн світу. Трамп запровадить мита на імпорт з усіх країн світу — від 10% до 47%. У список також потрапила Україна, для неї буде встановлено 10% мита на еспорт товарів до США.
Також Трамп поставив умови для скасування тарифів на імпорт для Китаю.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems