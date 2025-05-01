ВВП США за перший квартал упав вперше з 2022 року — Finance.ua

ВВП США за перший квартал упав вперше з 2022 року Сьогодні 20:15 — Світ

Економіка США щойно пережила найгірший квартал з 2022 року, оскільки значні зміни в політиці президента Дональда Трампа викликали занепокоєння серед споживачів та бізнесу.

Про це повідомляє CNN

Валовий внутрішній продукт, який вимірює всі товари та послуги, вироблені в економіці, зафіксував річний темп зростання -0,3% у першому кварталі, повідомило Міністерство торгівлі в середу.

Це різке уповільнення порівняно з 2,4% у четвертому кварталі 2024 року та набагато гірше, ніж прогнозували економісти.

Адміністрація Трампа останніми місяцями проводила хаотичну тарифну політику, загострюючи торговельні відносини з Китаєм і створюючи напруженість серед американців. Більшість економістів вважає, що масштабна спроба Трампа переформатувати глобальну торгівлю, ймовірно, сприятиме зростанню інфляції у США та може навіть спровокувати рецесію.

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Зниження економіки було зумовлене збільшенням торгового дефіциту — що є наслідком закупівель, які американці робили на випередження, прагнучи уникнути тарифів Трампа — та скороченням державних витрат, йдеться у звіті. Імпорт різко зріс: з -1,9% у четвертому кварталі до 41,3% у перші три місяці року. Тим часом експорт зростав на рівні 1,8%.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження «взаємних мит» у відповідь на дії інших країн світу. Трамп запровадить мита на імпорт з усіх країн світу — від 10% до 47%. У список також потрапила Україна, для неї буде встановлено 10% мита на еспорт товарів до США.

Також Трамп поставив умови для скасування тарифів на імпорт для Китаю.

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