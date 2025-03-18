Трамп заявил, что Си Цзиньпин может в скором времени посетить США — Finance.ua

Трамп заявил, что Си Цзиньпин может в скором времени посетить США Сегодня 10:14

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 17 марта, заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин может в скором времени посетить Штаты — это сигнализирует о потенциальном саммите между Вашингтоном и Пекином в то время, когда они углубляют торговую войну, сообщает FT

По словам Трампа, Си посетит США «в не очень отдаленном будущем».

Белый дом не ответил на просьбу FT прокомментировать, начали ли стороны переговоры о саммите. Посольство Китая в Вашингтоне также отказалось от комментариев. Источник издания, ознакомленный с ситуацией, заявил, что пока не было никаких обсуждений такой встречи.

Читайте также Министр финансов США не исключает спад экономики во время президентства Трампа

Кроме того, еще не начались переговоры на уровне министров по торговым вопросам, сказал другой источник FT. По мнению аналитиков, Си вряд ли встретится с Трампом без предварительного согласования некоторых элементов «торгового соглашения».

Китай не делал публичных комментариев по поводу встречи между двумя лидерами с момента вступления Трампа в должность в январе. Трамп приглашал Си на свою инаугурацию, но Пекин отправил на церемонию заместителя Си Хань Чжэня.

Читайте также Цена золота может достичь 3200 долларов из-за политики Трампа

Трамп встречался с Си Цзиньпином несколько раз во время своего первого срока, в том числе во время визита в Пекин. Их первая встреча состоялась во Флориде в 2017 году, спустя всего несколько месяцев после вступления Трампа на первый президентский срок.

Бывший ведущий аналитик ЦРУ по Китаю Кристофер Джонсон сказал, что визит Си в начале каденции Трампа был бы «удачным ходом» для американского лидера. Но, по мнению Джонсона, Си вряд ли согласится, если только не будет «тайного двустороннего канала», который даст китайскому лидеру уверенность в визите.

«Он (Си. — Ред.) пришел к выводу, что его ранний визит в Мар-а-Лаго во время первого срока Трампа был ошибкой», — отметил аналитик.

Ожидается, что на следующей неделе Си встретится с десятками топ-менеджеров из США и других стран после Китайского форума по развитию — мероприятие, на котором руководители компаний могут пообщаться с высшими должностными лицами Пекина.

Читайте также Трамп усилил давление на рф: США прекратили транзакции в энергетике с российскими банками для западных компаний

Саммит Трампа и Си стал бы важным дипломатическим шагом для геополитических соперников и мог бы дать международным компаниям и инвесторам представление о том, насколько жесткую позицию Трамп готов занять в отношениях с Китаем.

Глава Белого дома уже начал новую торговую войну с Пекином, введя 20-процентные тарифы на импорт из Китая. В ответ Пекин ввел тарифы на американские товары на сумму около $22 миллиардов долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.