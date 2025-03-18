Цена золота может достичь 3200 долларов из-за политики Трампа — Finance.ua

Цена золота может достичь 3200 долларов из-за политики Трампа Сегодня 09:45 — Банковские металлы

Цена золота может достичь 3200 долларов из-за политики Трампа

Инвестиционный банк UBS повысил прогноз цен на золото до 3200 долл. за унцию до конца 2025 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики объясняют это риском затяжной торговой войны, вызванной политикой президента США Дональда Трампа.

Ранее UBS прогнозировал 3000 долл. за унцию, однако цена золота уже преодолела этот уровень. Еще несколько лет назад стоимость металла не превышала 2000 долл.

Прогноз UBS подтверждают и в Macquarie Group: австралийский банк ожидает роста до 3500 долл. в третьем квартале 2025 года. Между тем генеральный директор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах, известный как «король облигаций», считает, что золото может достичь 4000 долл.

Аналитики UBS также отмечают рост инвестиций в биржевые фонды, обеспеченные золотыми слитками. «Постоянный спрос на эти инструменты остается ключевым условием для дальнейшего роста цен», — отмечают в банке.

Еще одним драйвером рынка остается активность центральных банков. По оценкам UBS, объемы закупок золота могут вернуться к уровню последних лет — около 1000 метрических тонн в год.

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Економічна Правда По материалам:

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