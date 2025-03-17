Министр финансов США не исключает спад экономики во время президентства Трампа — Finance.ua

Министр финансов США не исключает спад экономики во время президентства Трампа Сегодня 10:15 — Мир

Министр финансов США не исключает спад экономики во время президентства Трампа

Нет «никаких гарантий», что в Соединенных Штатах не будет рецессии во время президентства Дональда Трампа. Хотя корректировка может иметь место.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Reuters

Однако Бессент, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, исключил вероятность финансового кризиса.

На вопрос, может ли он гарантировать отсутствие рецессии, пока Трамп находится у власти, Бессент ответил: «Никаких гарантий. Кто мог предвидеть COVID?»

Бессент заявил, что проводит жесткую политику, которая будет долговременной, и что страну необходимо отучить от того, что он назвал огромными государственными расходами.

На вопрос о том, может ли корректировка привести к рецессии, Бессент ответил: «Нет никаких причин, по которым это должно произойти».

Бессент опроверг опасения по поводу недавнего падения фондового рынка, заявив, что корректировки были полезны и что рынки «чувствуют себя отлично», если администрация внедрит эффективную налоговую политику, повысит уровень дерегулирования и обеспечит энергетическую безопасность.

«У нас будет переходный период, и у нас не будет кризиса», — сказал он.

Напомним, на прошлой неделе фондовые рынки США резко упали на фоне растущей неопределенности, вызванной часто меняющейся политикой президента Дональда Трампа, включая угрозы введения пошлин по отношению к крупнейшим торговым партнерам США.

Последняя рецессия в США произошла в 2020 году и была вызвана пандемией COVID-19, что привело к резкому росту безработицы и значительному снижению экономической активности.

В интервью Fox News президент Дональд Трамп не исключил возможность рецессии в США, отметив, что его экономическая политика может вызвать краткосрочные потрясения, но в итоге приведет к процветанию.

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