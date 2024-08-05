Риск рецессии в США всколыхнул рынки акций: инвесторы избавляются от рисковых активов, — Reuters Сегодня 21:36 — Фондовый рынок

Риск рецессии в США всколыхнул рынки акций: инвесторы избавляются от рисковых активов, — Reuters

В понедельник, 5 августа, рынки акций в Азии упали, а облигации выросли, поскольку усилились опасения, что Соединенные Штаты могут приблизиться к рецессии. Это заставило инвесторов выходить из рисковых активов, одновременно делая ставку, что для спасения роста понадобится быстрое сокращение ставок по кредитно-денежным операциям, пишет Reuters

Отмечается, что иена и швейцарский франк резко выросли по мере того, как разворачивались сделки по купле-продаже, в то время как на некоторых биржах в Азии рост продаж вызвал срабатывание автоматических выключателей.

Фьючерсы на Nasdaq (одна из главных бирж США) упали на 2,9%, а фьючерсы на S&P 500 (акции всех компаний из списка торгуются на крупнейших американских биржах) — на 1,6%. Фьючерсы на EUROSTOXX 50 (индекс акций Европы) упали на 0,8%, а фьючерсы FTSE (ведущий индекс Британской фондовой биржи) — на 0,5%.

Японский Nikkei потерял впечатляющие 8,0%, достигнув семимесячного минимума, что стало наибольшей потерей за три сессии со времен финансового кризиса 2011 года. Крупнейший композитный индекс акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI потерял 2,8%.

В то же время, китайские «голубые фишки» показали редкий рост на 0,2%. Доходность японских 10-летних облигаций упала на 17 базисных пунктов до самого низкого уровня с апреля — 0,785%, поскольку рынки радикально пересмотрели перспективу очередного повышения ставки Банком Японии.

Казначейские облигации воспользовались спросом, а их 10-летняя доходность достигла 3,723%, что является самым низким показателем с середины 2023 года.

Причины для беспокойства инвесторов

Тревожно слабый июльский отчет по заработной плате в США привел к тому, что рынки оценили возможность значительного ослабления Федеральным резервом ставок в сентябре — на целых 50 базисных пунктов. Фьючерсы предполагают снижение учетной ставки на 115 базисных пунктов до 5,25−5,5% в этом году, а к концу 2025 года — около 3%: «Мы увеличили наши шансы на 12-месячную рецессию на 10 процентных пунктов до 25%», — отмечают аналитики Goldman Sachs, хотя они считают, что опасность ограничена тем, насколько у ФРС есть Аналитики JPMorgan оценивая вероятность рецессии в США в 50%.

Огромное падение доходности казначейских облигаций также затмило обычную привлекательность доллара США как валюты-убежища и привело к падению примерно на 1% 2 августа. В понедельник доллар снизился еще на 2,2% против японской иены, до 143,10, в то время как евро удерживался на уровне 1,0934 доллара. Швейцарский франк являлся основным бенефициаром обхода рисков: курс доллара упал на 1% до шестимесячного минимума на уровне 0,8495 франка.

Финансовые новости

Неожиданно слабые данные по занятости в США, объявленные 2 августа, ужесточили опасения по поводу предстоящей рецессии. Это побудило инвесторов сбрасывать акции и переходить в облигации.

УНІАН По материалам:

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