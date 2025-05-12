Трамп утверждает, что в США произошла финансовая революция благодаря его тарифной политике — Finance.ua
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Трамп утверждает, что в США произошла финансовая революция благодаря его тарифной политике

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Трамп утверждает, что в США произошла финансовая революция благодаря его тарифной политике
Трамп утверждает, что в США произошла финансовая революция благодаря его тарифной политике
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его приходу к власти и тарифной политике нынешней администрации произошла финансовая революция, и в экономику США потекли триллионы долларов.
Об этом он написал в воскресенье в своей соцсети Truth Social.
«Только за три месяца в США влились триллионы долларов (а значит, и рекордное количество рабочих мест!) — отметил Трамп. — Это благодаря моей тарифной политике и нашей большой победе на выборах 5 ноября!»
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По словам президента, «очень тупые демократы прилагают все усилия, чтобы очернить происходящее».
«Они полностью сошли с ума и утратили всякое доверие. Это финансовая революция, и они терпят поражение», — добавил он.
При этом президент не привел конкретных данных в подтверждение слов о «триллионах долларов» или рекордных рабочих местах.
Официальные данные по объемам прямых иностранных инвестиций в США за последний квартал еще не обнародованы.
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Однако, согласно предварительным данным Бюро экономического анализа США, реальный ВВП в первом квартале 2025 года снизился на 0,3% в годовом исчислении, что свидетельствует о замедлении экономического роста.
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Что касается рынка труда, в апреле 2025 года было создано 177 тыс. новых рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков. Однако в первом квартале темпы роста занятости были умеренными, а уровень безработицы оставался около 4%.
По материалам:
Укрінформ
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