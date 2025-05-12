Трамп анонсировал указ о снижении цен на рецептурные лекарства — Finance.ua
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Трамп анонсировал указ о снижении цен на рецептурные лекарства

Мир
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Трамп анонсировал указ о снижении цен на рецептурные лекарства
Трамп анонсировал указ о снижении цен на рецептурные лекарства
Президент США Дональд Трамп заявил о подписании нового указа, который, по его словам, станет «одним из самых важных в истории страны» и существенно снизит цены на рецептурные лекарства и фармацевтическую продукцию в Соединенных Штатах.
Об этом он сообщил в посте в своей социальной сети Truth Social.
Трамп подверг критике фармацевтические компании, которые в течение многих лет оправдывали завышенные цены в США затратами на исследования и разработки. Он заявил, что американцы платили в пять-десять раз больше за те же самые препараты, произведенные теми же компаниями в других странах.
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«Эти расходы, без всякого обоснования, несли „глупые“ американцы», — заявил политик.
Он также пообещал ввести политику «наибольшей поддержки нации», по которой США будут платить за лекарства не больше, чем любая другая страна в мире.
«Я введу политику наибольшей поддержки нации, согласно которой США будут платить ту же цену, что и страна, которая платит меньше всего за тот же самый препарат в мире», — подчеркнул американский президент.
По словам Трампа, цены на препараты в США снизятся на 30−80%, тогда как в остальных странах они вырастут — для выравнивания глобального фармацевтического рынка.
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«Цены на рецептурные лекарства и фармацевтическую продукцию будут уменьшены — почти немедленно — на 30−80%. Они вырастут во всем мире, чтобы сравняться, и впервые за многие годы это принесет справедливость для Америки!» — написал Трамп.
Он подчеркнул, что такой шаг позволит снизить расходы на здравоохранение американских граждан до беспрецедентных уровней и сэкономить для бюджета «триллионы долларов».
Подписание указа, как отметил Трамп, должно состояться в 9:00 утра в понедельник, 12 мая, в Белом доме.
По материалам:
suspilne.media
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