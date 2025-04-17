В Украине вводят национальный каталог и реферирование цен на лекарства — Finance.ua

В Украине вводят национальный каталог и реферирование цен на лекарства
Как сообщили в Минздраве, Кабинет министров Украины принял Постановление, которым утверждены три порядка относительно:
- реферирования цен на лекарственные средства;
- декларирования цен на лекарственные средства в Национальном каталоге цен;
- создания и управления Национальным каталогом цен.
Введение обязательного декларирования цен на все лекарственные средства и создание Национального каталога цен предусмотрено изменениями в Закон Украины «О лекарственных средствах», принятыми парламентом в феврале этого года.
Предполагается, что производители и импортеры будут декларировать предельные оптово-отпускные цены на лекарства в Национальном каталоге цен. Этот каталог станет основным источником информации о ценообразовании, поможет избежать необоснованного завышения цен и обеспечит прозрачность закупок лекарств.
Параллельно запускается система реферирования цен — расчет предельных цен на лекарства, основываясь на ценах аналогичных препаратов в референтных странах Европы (Польша, Чехия, Венгрия, Румыния
и т. п.).
Декларированию подлежат цены на рецептурные препараты, лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств и другие рецептурные/безрецептурные препараты, которые не включены в Национальный перечень. Формирование каталога начнется уже в апреле текущего года с последующим регулярным его обновлением. Новый подход позволит урегулировать оптово-отпускные цены на лекарства как отечественного, так и иностранного производства.
Что такое Национальный каталог цен
Национальный каталог цен будет содержать информацию о максимально допустимых (предельных) оптово-отпускных ценах производителей или импортеров на лекарственные средства. Этот каталог создается и ведется Минздравом совместно с Государственным экспертным центром Минздрава.
В Национальный каталог цен вносится подробная информация о лекарственном средстве, включая его международное и торговое названия, лекарственную форму и дозировку, информацию о производителе и владельце регистрации, страну происхождения, фармакотерапевтическую группу, номер регистрации, категорию лекарственного средства (рецептурное, безрецептурное, оригинальное или инновационное), задекларированную (аптечную) цену с оптовыми/розничными надбавками и налогами.
Как формируется цена в каталоге
Сначала производители или импортеры лекарства будут декларировать максимально допустимые (предельные) оптово-отпускные цены на свои лекарства. Такие цены будут указаны в каталоге без учета оптовых и розничных надбавок, а также без НДС.
После декларирования цены Минздрав будет производить расчет максимальной розничной цены, которая уже включает допустимые надбавки дистрибьюторов и аптек с учетом НДС. Это максимальная (предельная) цена, выше которой это лекарство запрещается продавать в аптеках.
Этот расчет производится по специальной формуле и также публикуется в каталоге.
Цены в каталоге могут изменяться или пересматриваться:
- по заявлению производителя или импортера (обычно не чаще одного раза в 6 месяцев);
- в случае значительного (более 5%) колебания валютного курса гривны;
- по решению Минздрава после соответствующих проверок или уточнений.
В случае обнаружения завышения предельной цены, Минздрав может исключить препарат из каталога или предложить изготовителю привести цену в соответствие с установленным уровнем.
Каталог цен будет доступен на официальном сайте Минздрава, будет обновляться ежемесячно и станет основным инструментом контроля за прозрачностью ценообразования на лекарственные средства в Украине.
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