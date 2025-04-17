В Украине вводят национальный каталог и реферирование цен на лекарства — Finance.ua

В Украине вводят национальный каталог и реферирование цен на лекарства Сегодня 14:35 — Казна и Политика

В Украине вводят национальный каталог и реферирование цен на лекарства

Как сообщили в Минздраве , Кабинет министров Украины принял Постановление , которым утверждены три порядка относительно:

реферирования цен на лекарственные средства;

декларирования цен на лекарственные средства в Национальном каталоге цен;

создания и управления Национальным каталогом цен.

Введение обязательного декларирования цен на все лекарственные средства и создание Национального каталога цен предусмотрено изменениями в Закон Украины «О лекарственных средствах», принятыми парламентом в феврале этого года.

Предполагается, что производители и импортеры будут декларировать предельные оптово-отпускные цены на лекарства в Национальном каталоге цен. Этот каталог станет основным источником информации о ценообразовании, поможет избежать необоснованного завышения цен и обеспечит прозрачность закупок лекарств.

Параллельно запускается система реферирования цен — расчет предельных цен на лекарства, основываясь на ценах аналогичных препаратов в референтных странах Европы (Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и т. п. ).

Декларированию подлежат цены на рецептурные препараты, лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств и другие рецептурные/безрецептурные препараты, которые не включены в Национальный перечень. Формирование каталога начнется уже в апреле текущего года с последующим регулярным его обновлением. Новый подход позволит урегулировать оптово-отпускные цены на лекарства как отечественного, так и иностранного производства.

Что такое Национальный каталог цен

Национальный каталог цен будет содержать информацию о максимально допустимых (предельных) оптово-отпускных ценах производителей или импортеров на лекарственные средства. Этот каталог создается и ведется Минздравом совместно с Государственным экспертным центром Минздрава.

В Национальный каталог цен вносится подробная информация о лекарственном средстве, включая его международное и торговое названия, лекарственную форму и дозировку, информацию о производителе и владельце регистрации, страну происхождения, фармакотерапевтическую группу, номер регистрации, категорию лекарственного средства (рецептурное, безрецептурное, оригинальное или инновационное), задекларированную (аптечную) цену с оптовыми/розничными надбавками и налогами.

Как формируется цена в каталоге

Сначала производители или импортеры лекарства будут декларировать максимально допустимые (предельные) оптово-отпускные цены на свои лекарства. Такие цены будут указаны в каталоге без учета оптовых и розничных надбавок, а также без НДС.

После декларирования цены Минздрав будет производить расчет максимальной розничной цены, которая уже включает допустимые надбавки дистрибьюторов и аптек с учетом НДС. Это максимальная (предельная) цена, выше которой это лекарство запрещается продавать в аптеках.

Этот расчет производится по специальной формуле и также публикуется в каталоге.

Цены в каталоге могут изменяться или пересматриваться:

по заявлению производителя или импортера (обычно не чаще одного раза в 6 месяцев);

в случае значительного (более 5%) колебания валютного курса гривны;

по решению Минздрава после соответствующих проверок или уточнений.

В случае обнаружения завышения предельной цены, Минздрав может исключить препарат из каталога или предложить изготовителю привести цену в соответствие с установленным уровнем.

Каталог цен будет доступен на официальном сайте Минздрава, будет обновляться ежемесячно и станет основным инструментом контроля за прозрачностью ценообразования на лекарственные средства в Украине.

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