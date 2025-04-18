Правительство работает над снижением цен на лекарства, — Шмыгаль Сегодня 16:16

Правительство работает над снижением цен на лекарства, — Шмыгаль

В 2025 году финансирование медицинской сферы значительно увеличено — более чем на 13,5 млрд грн, а бюджет программы медицинских гарантий вырос на 10%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Он подчеркнул, что продолжается работа по снижению цен на лекарства и повышению их доступности для граждан.

«Параллельно мы рекордно расширяем программу „Доступнве лекарства“, по которой украинцы могут получить 600 препаратов и медицинских изделий бесплатно или с небольшой доплатой. К программе „Доступные лекарства“ уже в этом году присоединятся все аптеки», — отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, постоянно расширяется программа «Мобильные аптеки», которая сегодня работает уже в 15 регионах, обеспечивая жителей удаленных сел и прифронтовых зон необходимыми лекарствами.

Премьер-министр также отметил, что реформа МСЭК, которая сейчас проходит в Украине, играет важную роль в совершенствовании медицинской отрасли.

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«На замену коррупционной и бюрократической системе приходят прозрачность и цифровизация», — подчеркнул глава Правительства и добавил, что более 1400 экспертных команд осуществляют оценивание почти в 300 медучреждениях, 71 тысяча врачей работают в электронной системе и подают направление без лишних бумаг. Он подчеркнул, что за первые три месяца работы новой системы принято решение относительно 130 тысяч человек.

«Продолжаем также работу по обеспечению наших больниц необходимой техникой. За прошлый год медицинские учреждения получили более 100 тысяч единиц медицинских приборов и современной техники», — сообщил Шмыгаль, отдельно подчеркнув, что привлекаются инвестиции в восстановление поврежденных российским агрессором больниц и сейчас уже восстановлена ​​тысяча таких медицинских учреждений.

Справка Finance.ua:

опрос показал, что почти 80% украинцев вынуждены экономить, чтобы купить лекарство;

1 марта в Украине начали действовать сниженные на 30% отпускные цены на 100 наиболее популярных украинских лекарств. Для этого украинские фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен на лекарственные средства. Перечень лекарств здесь;

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что фармацевтические производители снизят цены еще на 273 медицинских препарата.

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