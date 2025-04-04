Трамп объявил о введении «золотых карт» для переезда в США: о чем речь — Finance.ua

Трамп объявил о введении «золотых карт» для переезда в США: о чем речь Сегодня 09:33

Трамп объявил о введении «золотых карт» для переезда в США: о чем речь

США будут продавать состоятельным иностранцам так называемые «золотые карты», дающие право жить и работать в США и открывающие путь к получению американского гражданства. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете во вторник, 25 февраля, пишет dw.com

Он уточнил, что стоимость «золотой карты» составит около 5 млн долларов США.

«Мы собираемся продавать золотую карту, — цитирует главу государства на своем сайте телеканал CNN. — У вас есть грин-карта. А это — золотая карта. Мы собираемся назначить за эту карту цену на уровне примерно 5 млн долларов, и это обеспечит вам привилегии гринкард, плюс это станет дорогой к гражданству. И богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту».

«Золотая карта» заменит иммиграционные визы EB-5

Министр торговли США Говард Лютник пояснил, что золотая карта заменит собой правительственную программу по выдаче иммиграционных виз EB-5.

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По словам Трампа, продажа золотых карт может стартовать уже через две недели. Он рассчитывает, что проданы будут миллионы карт. «С правовой точки зрения, это абсолютно легально», — подчеркнул президент США.

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Отвечая на вопрос о том, готов ли он продавать золотые карты российским олигархам, Дональд Трамп заявил: «Да, возможно. Я знаю несколько российских олигархов, которые являются очень милыми людьми».

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