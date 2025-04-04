Трамп объявил о введении «золотых карт» для переезда в США: о чем речь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп объявил о введении «золотых карт» для переезда в США: о чем речь

0
Трамп объявил о введении «золотых карт» для переезда в США: о чем речь
Трамп объявил о введении «золотых карт» для переезда в США: о чем речь
США будут продавать состоятельным иностранцам так называемые «золотые карты», дающие право жить и работать в США и открывающие путь к получению американского гражданства. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете во вторник, 25 февраля, пишет dw.com.
Он уточнил, что стоимость «золотой карты» составит около 5 млн долларов США.
Читайте также
«Мы собираемся продавать золотую карту, — цитирует главу государства на своем сайте телеканал CNN. — У вас есть грин-карта. А это — золотая карта. Мы собираемся назначить за эту карту цену на уровне примерно 5 млн долларов, и это обеспечит вам привилегии гринкард, плюс это станет дорогой к гражданству. И богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту».

«Золотая карта» заменит иммиграционные визы EB-5

Министр торговли США Говард Лютник пояснил, что золотая карта заменит собой правительственную программу по выдаче иммиграционных виз EB-5.
Читайте также
По словам Трампа, продажа золотых карт может стартовать уже через две недели. Он рассчитывает, что проданы будут миллионы карт. «С правовой точки зрения, это абсолютно легально», — подчеркнул президент США.
Читайте также
Отвечая на вопрос о том, готов ли он продавать золотые карты российским олигархам, Дональд Трамп заявил: «Да, возможно. Я знаю несколько российских олигархов, которые являются очень милыми людьми».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems