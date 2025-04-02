Трамп поспособствовал восстановлению криптовалютного рынка — Finance.ua
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Трамп поспособствовал восстановлению криптовалютного рынка

Криптовалюта
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Трамп поспособствовал восстановлению криптовалютного рынка
Трамп поспособствовал восстановлению криптовалютного рынка
Эксперты крипторынка отмечают, что курс биткоина вырос до более чем $85 000 на фоне ожиданий новых тарифных инициатив Дональда Трампа, которые должны быть объявлены в «День освобождения».
Вместе с флагманом рынка выросли и другие ключевые криптовалюты: Ethereum подорожал на 3,8% до $1893, а Dogecoin — на 3,45%, до $0,1726. Такие движения на рынке произошли в условиях высокой волатильности и общего доминирования биткойна, доля которого достигла 61,8% — рекордного уровня с февраля 2021 года.
За последние 24 часа с рынка было ликвидировано более $256 миллионов, причем большинство потерь пришлось на короткие позиции. Также на 5,25% возросла открытая заинтересованность во фьючерсах на биткойн — это свидетельствует о притоке новых средств и активизации торговли. Индикатор Long/Short Ratio превысил 1, что указывает на преобладание бычьих настроений среди трейдеров. В то же время, Индекс страха и жадности остается на отметке «Страх», демонстрируя общую нервозность инвесторов.
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Фондовый рынок США открыл новый квартал ростом. S&P 500 поднялся на 0,38%, Nasdaq — на 0,87%, а индекс Dow Jones почти не изменился. Однако слабые данные по производству (индекс PMI снова перешел в зону сокращения) усиливают неопределенность. Внимание инвесторов также привлекает анонс Трампа о введении «зеркальных» тарифов на товары из стран, которые, по его мнению, ограничивают доступ американской продукции.
На фоне общего оживления рынка некоторые менее известные токены показали еще более высокие прибыли: Fartcoin вырос почти на 14%, EOS — на 12,4%, а Bonk — на 11%. Общая капитализация крипторынка увеличилась на 2,48% и достигла $2,74 триллиона (не финансовый совет! — ред.).
Несмотря на текущую нестабильность, соучредитель биржи BitMEX Артур Хейс сохраняет оптимизм. В новом эссе он подтвердил свою целевую оценку стоимости биткойна на уровне $250 000 до конца 2025 года. По его словам, этот сценарий возможен при переходе Федеральной резервной системы США от жесткой монетарной политики к активному смягчению, что приведет к массовому вливанию долларов в финансовые рынки.
По материалам:
noworries
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