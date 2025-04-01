Состояние Дональда Трампа выросло почти вдвое за год, достигнув $5,1 млрд — Forbes USA Сегодня 18:00

Состояние Дональда Трампа выросло почти вдвое за год, достигнув $5,1 млрд — Forbes USA

Состояние президента США Дональда Трампа возросло с $2,3 млрд в 2024 году до $5,1 млрд в 2025 году.

Об этом говорится в 39-м ежегодном рейтинге самых богатых людей планеты Forbes USA.

Отмечается, что мало кто из миллиардеров имел столь удачный год, как Трамп. Это связано не только с его возвращением в президенты США, но и с успешными инвестициями в криптовалюту, которые значительно увеличили его капитал перед возвращением в Белый дом.

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По информации Forbes, основу богатства Трампа составляет недвижимость, но ключевыми активами являются и другие объекты. Самый дорогой из них — Trump Media and Technology Group (материнская компания Truth Social) с чистой стоимостью $2,6 млрд, несмотря на убытки $401 млн в 2024 году.

Среди основных активов президента США можно выделить: Mar-a-Lago ($368 млн) — частный клуб-курорт в Палм-Бич, американские гольф-клубы ($338 млн) — сеть из десяти гольф-полей в шести штатах, Trump National Doral Miami ($248 млн) — гольф-курорт во Флориде, доля в небоскребе 1290 Avenue of the Americas ($252 млн) - 30% в коммерческом офисном доме на Манхеттене.

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Трамп также владеет гольф-клубами, роскошными поместьями, винодельней и самолетом Boeing 757−200 1991 года, известным как Trump Force One, дополняющим его портфель активов.

Трамп впервые вошел в рейтинг самых богатых американцев по версии Forbes в 1982 году с состоянием $200 млн, что дало ему место среди 400 самых богатых. В течение десятилетий он оставался в этом списке, но его позиция колебалась в зависимости от успехов бизнеса и экономической ситуации.

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