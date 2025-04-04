Испания представила многомиллиардный план защиты экономики от тарифов Трампа — Finance.ua

Испания представила многомиллиардный план защиты экономики от тарифов Трампа Сегодня 06:31 — Мир

Испания представила многомиллиардный план защиты экономики от тарифов Трампа

Правительство Испании планирует внедрить план стоимостью 14,1 млрд евро, чтобы смягчить влияние новых тарифов США на испанскую экономику.

Об этом заявил в четверг премьер-министр Испании Педро Санчес, которого цитирует Reuters

По словам Санчеса, пакет будет включать 7,4 млрд евро нового финансирования, а остальная сумма будет получена благодаря имеющимся инструментам, таким как льготные кредиты.

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Испанский премьер также просит Европейскую комиссию создать фонд, финансируемый за счет доходов от тарифов на импорт из США, которые будут увеличены в ответ на, как он сказал, недружественный и необоснованный шаг.

Он также обратился к ЕС с просьбой разрешить более гибкий подход к оказанию масштабной внутренней помощи пострадавшим отраслям, например автомобильной промышленности.

«Эта тарифная атака администрации США не делает отличий между друзьями и врагами, не дискриминирует на основе идеологии или торгового баланса; она направлена ​​против всех и всего», — сказал Санчес.

Как заявил министр экономики Испании Карлос Куэрпо, испанские меры представляют «страховочную сетку», которая в краткосрочной перспективе защитит тех, кто столкнется с падением продаж в результате ряда тарифов, объявленных президентом США, включая 20-процентный тариф на импорт из ЕС.

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По словам Куэрпо, Евросоюз стремится к переговорам, чтобы избежать торговой войны, однако в случае отсутствия возможности для переговоров ему придется принять ответные меры.

Європейська правда По материалам:

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