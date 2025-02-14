Трамп анонсировал переговоры между Украиной и рф в Саудовской Аравии об окончании войны — Finance.ua
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Трамп анонсировал переговоры между Украиной и рф в Саудовской Аравии об окончании войны

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Трамп анонсировал переговоры между Украиной и рф в Саудовской Аравии об окончании войны
Трамп анонсировал переговоры между Украиной и рф в Саудовской Аравии об окончании войны
Представители Украины, США и россии встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для переговоров о прекращении войны.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп сказал, что лидеры стран при этом не будут присутствовать, пришлют высокопоставленных представителей для проведения переговоров.
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Он сказал, что «очень хороший» разговор с владимиром путиным в среду «прошёл долгий путь к разрешению ужасной войны, где гибнет так много людей, особенно солдат на поле боя».
«Мы посмотрим, сможем ли мы положить конец этой войне. Эта война — ужасная… Это жестокая, кровавая война. Мы хотим положить ей конец», — сказал Трамп.
Отмечается, что за несколько часов до этого Трамп заявил, что доверяет путину, и сказал, что верит, что тот хочет мира с Украиной.
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«Я считаю, что президент путин, когда я разговаривал с ним, я очень хорошо его знаю. Да, я думаю, что он хочет мира. Я думаю, он сказал бы мне, если бы нет», — сказал он.
Его слова прозвучали через день после того, как он провел отдельные телефонные разговоры с путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для прекращения российско-украинской войны.
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Как сообщалось, Трамп заявил, что в рамках Мюнхенской конференции безопасности состоится встреча с участием представителей Украины и россии, которые будут обсуждать окончание войны. Однако это заявление опроверг советник Зеленского Дмитрий Литвин, сказав, что разговоры с россиянами в Мюнхене не предусматриваются, сначала Украина должна говорить с США в присутствии Европы.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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