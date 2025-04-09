Трамп анонсировал «большие» пошлины на импорт фармацевтической продукции — Finance.ua

Трамп анонсировал «большие» пошлины на импорт фармацевтической продукции Сегодня 12:24

Трамп анонсировал «большие» пошлины на импорт фармацевтической продукции

Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 апреля, предупредил о ведении «больших» пошлин. В этот раз под удар американского лидера попадет импорт фармацевтической продукции.

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Издание Bloomberg пишет, что во время выступления на мероприятии Национального республиканского комитета Конгресса Трамп заявил, что пошлина будет стимулировать фармацевтические компании переносить свои производства в США.

«В ближайшее время мы объявим о введении больших пошлин на фармацевтические препараты. Как только мы это сделаем, они бросятся обратно в нашу страну, потому что мы — большой рынок. Наше преимущество перед всеми в том, что мы — большой рынок», — сказал президент США.

Трамп уже давно жалуется на нехватку отечественного фармацевтического производства и неоднократно обещал ввести пошлины, чтобы привлечь новые мощности в страну.

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Помимо фармацевтических препаратов его администрация пообещала ввести дополнительные секторальные пошлины, в частности на пиломатериалы и полупроводниковые чипы, хотя сроки и детали пока неясны.

Президент США Дональд Трамп уже ввел 25%-ные секторальные пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также запустил процесс введения пошлин на медь.

Объявленные на прошлой неделе масштабные «соответствующие» пошлины Трампа, забравшие с американских рынков триллионы, не распространяются на сектора, которые либо уже имеют, либо могут вскоре ввести свои собственные пошлины.

УНІАН По материалам:

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