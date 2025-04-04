Торговая война Трампа: Китай «ответил» США пошлинами на американские товары — Finance.ua

Торговая война Трампа: Китай «ответил» США пошлинами на американские товары Сегодня 16:17 — Мир

Торговая война Трампа: Китай «ответил» США пошлинами на американские товары

Китай объявил о введении 34% пошлины на импортируемые американские товары дополнительно к существующим тарифам. Они начнут действовать уже с 10 апреля.

Утром, 4 апреля, Министерство торговли Китая опубликовало заявление, в котором раскритиковало новый тарифный режим Соединенных Штатов Америки (США), который «угрожает тяжело завоеванному балансу, достигнутому в результате многолетних многосторонних торговых переговоров».

«Это типичный акт одностороннего запугивания», — заявило ведомство и призвало Штаты отменить тарифы, а также решить этот вопрос путем «справедливого и равноправного» диалога.

Как пишет Reuters, пошлины начнут действовать уже с 10 апреля.

В том же числе Минторг добавил 11 организаций в список «ненадежных субъектов», позволяющий Китаю принимать против них карательные меры.

Справка Finance.ua:

2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на импорт для многих торговых партнеров США. Для некоторых из стран тарифы существенно повысились. Среди них, например, Китай. В том числе Вашингтон ввел 25% тарифы на все автомобили, собранные в других странах мира.

В ответ на неоправданные импортные пошлины США Канада также заявила, что будет взимать 25% пошлины со всех ввезенных из Штатов автомобилей.

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