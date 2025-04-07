Трамп требует от Европы финансовых репараций — Finance.ua

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Трамп требует от Европы финансовых репараций

Мир
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Трамп требует от Европы финансовых репараций
Трамп требует от Европы финансовых репараций
Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины для импортных товаров из ЕС на уровне 20%. Он также хочет, чтобы Европа заплатила репарации за прошлые годы.
Об этом сообщает Euronews.
«Мы установили большой тариф для Европы. Они садятся за стол переговоров; они хотят говорить, но разговоров не будет, пока они не будут платить нам большие деньги ежегодно — не только за настоящее, но и за прошлое», — сказал Трамп на борту Air Force One в воскресенье.
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Президент США также заявил, что не планирует переговоры с Китаем. «У нас торговый дефицит с Китаем в триллион долларов — сотни миллиардов долларов в год, которые мы теряем. Пока мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать соглашение», — сказал он.
На прошлой неделе президент США заявил, что открыт для переговоров, если другие страны предложат нечто «феноменальное».

Реакция рынков

Заявление Трампа о том, что он не пойдет на соглашение с Китаем, вызвало новую волну продаж на азиатских рынках 7 апреля.
Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 5,8%, демонстрируя падение четвертую сессию подряд и приближаясь к самому резкому однодневному снижению с начала пандемии COVID-19.
Больше всего от торговой войны Трампа пострадал фондовый рынок США, где инвесторы потеряли 6 трлн долларов.

Репарации для США

Репарации — это выплаты, которые одно государство обязано предоставить другому государству вследствие причиненного ущерба, обычно — в контексте войны. После Первой мировой войны Германия была обязана выплачивать репарации странам-победителям (особенно Франции и Великобритании) по Версальскому договору. После второй мировой войны Германия выплачивала репарации СССР, Польше, Израилю.
Напомним, Вашингтон передал Киеву новый проект соглашения о природных ресурсах Украины. Как отмечает The Washington Post, проект выглядит так, будто «Украина была в войне с США, проиграла, ее захватили и теперь она должна платить пожизненные репарации».
По материалам:
РБК-Україна
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