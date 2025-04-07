США не ввели пошлины на импорт из россии из-за переговоров о войне в Украине — Белый дом — Finance.ua
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США не ввели пошлины на импорт из россии из-за переговоров о войне в Украине — Белый дом

Мир
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США не ввели пошлины на импорт из россии из-за переговоров о войне в Украине — Белый дом
США не ввели пошлины на импорт из россии из-за переговоров о войне в Украине — Белый дом
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт заявил, что США не ввели новые пошлины по отношению к россии из-за переговоров с москвой о прекращении войны в Украине.
Об этом Кевин Гассетт сказал в эфире ABC News.
«Очевидно, что продолжаются переговоры с россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти две проблемы. Это не означает, что к россии будут относиться иначе, чем к любой другой стране, но россия является одной из немногих стран, на которую не распространяются эти новые тарифы», — заявил Гассетт.
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Директор Национального экономического совета Белого дома считает, что «не уместно вбрасывать что-то новое в переговоры просто посреди них».
На вопрос журналиста, признает ли он, что россия не платит никаких новых пошлин, в отличие от союзников Америки, представитель Белого дома заявил, что россия «находится в разгаре переговоров о мире, который действительно влияет на тысячи и тысячи жизней людей, и это то, на чем сейчас сосредоточен президент Трамп».
Ранее в администрации Дональда Трампа объясняли, что США не ввели пошлины на импорт товаров из россии и беларуси, потому что Вашингтон не торгует с этими странами, поскольку они находятся под санкциями. В то же время, по данным Axios, Америка продолжает торговать с россией больше, чем с попавшими под санкции небольшими государствами.
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Напомним, президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил, что наложит взаимные пошлины на товары из всех стран мира размером 10%. Он также анонсировал введение более высоких дополнительных налогов для некоторых стран — 34% для Китая и 20% для Европейского Союза.
Американские тарифы также коснулись Украины — на ее товары США введут 10% пошлины.
По материалам:
hromadske
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