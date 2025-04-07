Потепление на 3 °C уничтожит 40% мировой экономики, — исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Потепление на 3 °C уничтожит 40% мировой экономики, — исследование

Мир
40
Потепление на 3 °C уничтожит 40% мировой экономики, — исследование
Потепление на 3 °C уничтожит 40% мировой экономики, — исследование
Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее подсчитали, что глобальное потепление может уже на протяжении этого столетия обрушить мировую экономику на 40%.
Как отмечает автор исследования, старший преподаватель экономики Института климатических рисков и реагирования в сиднейском университете Тимоти Нил, ущерб от глобального потепления для мировой экономики, вероятно, был недооценен. Сейчас прогнозы влияния изменений климата на глобальный ВВП имеют сценарии с легкими или умеренными последствиями, что привело к тому, что руководства стран не спешат с сокращением вредных выбросов парниковых газов.
Читайте также
Однако, как подчеркивает Тимоти Нил, все существующие модели имеют значительный недостаток, ведь учитывают последствия влияния на экономику отдельных стран только от погодных условий в этих странах. Какое-либо влияние климатических изменений в других странах, к примеру то, как масштабные наводнения в одной стране могут повлиять на поставки продовольствия в другую, не учитываются.
В новом исследовании австралийские ученые пытались рассмотреть и учесть это. Они определяют наиболее очевидный ущерб от экстремальных погодных условий. В частности, засухи будут провоцировать неурожаи, а штормы и наводнения могут стать причиной масштабных разрушений и нарушить поставки товаров.
Потепление на 3 °C уничтожит 40% мировой экономики, — исследование
  • По результатам последних исследований было установлено, что волны экстремального тепла провоцируют инфляцию и рост цен на продукты по всему миру.
  • Из-за повышения температуры падает производительность человеческого труда.
  • Здоровье людей в зонах с нестабильными и экстремальными климатическими условиями ухудшается, распространяются болезни.
  • Эти факторы становятся причиной массовых миграций, вооруженных и экономических конфликтов.
Дальнейшее усиление климатических катаклизмов будет происходить во всех регионах планеты и во многих странах одновременно. Это чревато нарушением цепочек поставок продовольствия, создает беспрецедентную угрозу для мировой торговли и ограничивает способность одних стран оказывать помощь другим.
В исследовании австралийские ученые скорректировали три ведущих модели влияния от изменений климата на мировую экономику и усреднили их результаты. Они концентрировались на мировом ВВП на душу населения или на объемах мирового производства, разделенных на численность населения.
По результатам их расчетов, дальнейший рост температуры на планете на 3 С увеличит убытки для мировой экономики с 11% до 40%. Предыдущие модели прогнозировали, что экономики стран в северной части мира, в частности, россии и стран Северной Европы, только выиграют от роста температуры. Исследователи же утверждают, что влияние глобального потепления на мировую экономику будет настолько сильным, что пострадают все без исключения страны.

Читайте также: Во что инвестируют европейцы

Сокращение вредных выбросов приводит к затратам в краткосрочной перспективе, которые должны быть сбалансированы с долгосрочными выгодами от предотвращения опасного влияния изменений климата. По результатам одного из последних экономических моделирований, баланс может быть достигнут за счет сокращения вредных выбросов, которые не позволят планете нагреться более чем на 2,7°. Но это гораздо выше целей Парижского климатического соглашения и пределов глобального потепления, рекомендованных климатологами. Это также основывается на ошибочных предположениях.
Австралийские ученые в своем исследовании утверждают, что оптимальный уровень потепления должен составлять 1,7 С для баланса между затратами на сокращение вредных выбросов и выгодами от предотвращения дальнейших негативных последствий изменений климата.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems