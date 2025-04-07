Потепление на 3 °C уничтожит 40% мировой экономики, — исследование Сегодня 06:44 — Мир

Потепление на 3 °C уничтожит 40% мировой экономики, — исследование

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее подсчитали, что глобальное потепление может уже на протяжении этого столетия обрушить мировую экономику на 40%.

Как отмечает автор исследования, старший преподаватель экономики Института климатических рисков и реагирования в сиднейском университете Тимоти Нил, ущерб от глобального потепления для мировой экономики, вероятно, был недооценен. Сейчас прогнозы влияния изменений климата на глобальный ВВП имеют сценарии с легкими или умеренными последствиями, что привело к тому, что руководства стран не спешат с сокращением вредных выбросов парниковых газов.

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Однако, как подчеркивает Тимоти Нил, все существующие модели имеют значительный недостаток, ведь учитывают последствия влияния на экономику отдельных стран только от погодных условий в этих странах. Какое-либо влияние климатических изменений в других странах, к примеру то, как масштабные наводнения в одной стране могут повлиять на поставки продовольствия в другую, не учитываются.

В новом исследовании австралийские ученые пытались рассмотреть и учесть это. Они определяют наиболее очевидный ущерб от экстремальных погодных условий. В частности, засухи будут провоцировать неурожаи, а штормы и наводнения могут стать причиной масштабных разрушений и нарушить поставки товаров.

По результатам последних исследований было установлено, что волны экстремального тепла провоцируют инфляцию и рост цен на продукты по всему миру.

Из-за повышения температуры падает производительность человеческого труда.

Здоровье людей в зонах с нестабильными и экстремальными климатическими условиями ухудшается, распространяются болезни.

Эти факторы становятся причиной массовых миграций, вооруженных и экономических конфликтов.

Дальнейшее усиление климатических катаклизмов будет происходить во всех регионах планеты и во многих странах одновременно. Это чревато нарушением цепочек поставок продовольствия, создает беспрецедентную угрозу для мировой торговли и ограничивает способность одних стран оказывать помощь другим.

В исследовании австралийские ученые скорректировали три ведущих модели влияния от изменений климата на мировую экономику и усреднили их результаты. Они концентрировались на мировом ВВП на душу населения или на объемах мирового производства, разделенных на численность населения.

По результатам их расчетов, дальнейший рост температуры на планете на 3 С увеличит убытки для мировой экономики с 11% до 40%. Предыдущие модели прогнозировали, что экономики стран в северной части мира, в частности, россии и стран Северной Европы, только выиграют от роста температуры. Исследователи же утверждают, что влияние глобального потепления на мировую экономику будет настолько сильным, что пострадают все без исключения страны.

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Сокращение вредных выбросов приводит к затратам в краткосрочной перспективе, которые должны быть сбалансированы с долгосрочными выгодами от предотвращения опасного влияния изменений климата. По результатам одного из последних экономических моделирований, баланс может быть достигнут за счет сокращения вредных выбросов, которые не позволят планете нагреться более чем на 2,7°. Но это гораздо выше целей Парижского климатического соглашения и пределов глобального потепления, рекомендованных климатологами. Это также основывается на ошибочных предположениях.

Австралийские ученые в своем исследовании утверждают, что оптимальный уровень потепления должен составлять 1,7 С для баланса между затратами на сокращение вредных выбросов и выгодами от предотвращения дальнейших негативных последствий изменений климата.

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