США — лидер по добыче нефти, но не по запасам: детали — Finance.ua
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США — лидер по добыче нефти, но не по запасам: детали

Мир
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США — лидер по добыче нефти, но не по запасам: детали
США — лидер по добыче нефти, но не по запасам: детали
США — это страна, которая уже годами добывает самые большие объемы нефти в мире. Однако по запасам черного золота США хоть и входят в первую десятку рейтинга, но далеко от лидеров.
Об этом свидетельствуют данные OilPrice.

Запасы нефти в США

В общей сложности запасы нефти и конденсата в США оценили примерно в 74 миллиарда баррелей.
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По другим оценкам, принадлежащие первой экономике мира резервы сырой нефти составляют чуть меньше 36 миллиардов баррелей.
Страной с самыми большими запасами нефти в мире является Венесуэла. Резервы этой страны составляют более 300 миллиардов баррелей нефти.
В 2024 году стало известно, что США шестой год подряд добывают больше всего нефти в мире.
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Страна не только является лидером по этому показателю в мире, но и, по оценкам Управления энергетической информации (EIA), вряд ли другая страна сможет сбросить американцев с пьедестала.
Напомним, нефтепродукты стали безоговорочным лидером по количеству уплаченных таможенных платежей — 21,5 млрд грн направлено в государственный бюджет Украины.
По данным государственной таможенной службы, каждая пятая гривна от таможенных поступлений — это налоги, уплаченные при ввозе нефтепродуктов.
По материалам:
Телеканал 24
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