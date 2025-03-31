Нефть дешевеет на фоне угрозы Трампа санкциями против рф — Finance.ua

Нефть дешевеет на фоне угрозы Трампа санкциями против рф Сегодня 10:14

Нефть дешевеет на фоне угрозы Трампа санкциями против рф

Рынок реагирует на неоднозначные заявления Трампа по поводу возможных санкций против российской нефти. Цена Brent упала до $72 за баррель после его слов.

Нефть падает в цене, на фоне того, как рынок взвешивает неоднозначные заявления президента США Дональда Трампа по поводу угрозы новых санкций на российскую нефть, если российский диктатор владимир путин откажется от прекращения огня с Украиной, сообщает Bloomberg.

Трамп сказал репортерам на Air Force One, что он не думает, что путин «откажется от своего слова», что, видимо, немного смягчило его критику ранее в воскресенье, когда NBC News сообщило, что он «очень зол» на российского президента и рассмотрит «вторичную пошлину».

Июньский контракт на нефть марки Brent упал до $72 за баррель после незначительного роста на открытии, в то время как West Texas Intermediate был около $69. Угроза Трампа предшествует так называемым взаимным пошлинам США на этой неделе для других стран, которые могут привести к более жестким ответным мерам и дополнительной волатильности рынка.

россия является одним из трех крупнейших производителей нефти в мире, а это означает, что любая согласованная попытка наказать путина может иметь далеко идущие последствия для более широкого рынка сырой нефти. Индия и Китай, ставшие ключевыми покупателями после полномасштабного вторжения москвы в Украину, столкнутся с особым давлением, пишет издание.

Будут ли пошлины «просто жесткими разговорами или фактически реализованы, еще предстоит увидеть», сказал Гао Цзянь, аналитик Qisheng Futures Co. «Но торговля нефтью в россии имеет большие масштабы, она должна оценить и взвесить все за и против», — отметил он.

Экспорт сырой нефти производителем ОПЕК+ достиг пятимесячного максимума в марте, а санкции США в отношении нефтяного танкерного флота страны демонстрируют признаки колебания, отмечает издание.

УНН По материалам:

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