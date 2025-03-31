Нефть дешевеет на фоне угрозы Трампа санкциями против рф — Finance.ua
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Нефть дешевеет на фоне угрозы Трампа санкциями против рф

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Нефть дешевеет на фоне угрозы Трампа санкциями против рф
Нефть дешевеет на фоне угрозы Трампа санкциями против рф
Рынок реагирует на неоднозначные заявления Трампа по поводу возможных санкций против российской нефти. Цена Brent упала до $72 за баррель после его слов.
Нефть падает в цене, на фоне того, как рынок взвешивает неоднозначные заявления президента США Дональда Трампа по поводу угрозы новых санкций на российскую нефть, если российский диктатор владимир путин откажется от прекращения огня с Украиной, сообщает Bloomberg.
Трамп сказал репортерам на Air Force One, что он не думает, что путин «откажется от своего слова», что, видимо, немного смягчило его критику ранее в воскресенье, когда NBC News сообщило, что он «очень зол» на российского президента и рассмотрит «вторичную пошлину».
Июньский контракт на нефть марки Brent упал до $72 за баррель после незначительного роста на открытии, в то время как West Texas Intermediate был около $69. Угроза Трампа предшествует так называемым взаимным пошлинам США на этой неделе для других стран, которые могут привести к более жестким ответным мерам и дополнительной волатильности рынка.
россия является одним из трех крупнейших производителей нефти в мире, а это означает, что любая согласованная попытка наказать путина может иметь далеко идущие последствия для более широкого рынка сырой нефти. Индия и Китай, ставшие ключевыми покупателями после полномасштабного вторжения москвы в Украину, столкнутся с особым давлением, пишет издание.
Будут ли пошлины «просто жесткими разговорами или фактически реализованы, еще предстоит увидеть», сказал Гао Цзянь, аналитик Qisheng Futures Co. «Но торговля нефтью в россии имеет большие масштабы, она должна оценить и взвесить все за и против», — отметил он.
Экспорт сырой нефти производителем ОПЕК+ достиг пятимесячного максимума в марте, а санкции США в отношении нефтяного танкерного флота страны демонстрируют признаки колебания, отмечает издание.
По материалам:
УНН
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