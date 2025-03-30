Кожна п’ята гривня митних надходжень — податки від ввезення нафтопродуктів Сьогодні 17:24 — Казна та Політика

Кожна п’ята гривня митних надходжень — податки від ввезення нафтопродуктів

Нафтопродукти стали беззаперечним лідером за кількістю сплачених митних платежів — 21,5 млрд грн спрямовано до державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Зазначається, що кожна п’ята гривня від митних надходжень — це податки, сплачені при ввезенні нафтопродуктів.

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За даними митниці, протягом січня-лютого 2025 року в Україну імпортовано 1,1 млн тонн нафтопродуктів загальною вартістю 38,3 млрд грн.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 10257, запропонований Кабінетом Міністрів у листопаді 2023 року, про внесення змін до Митного кодексу щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил. «За» проголосували 265 депутатів.

Законопроєктом пропонуюється:

конфіскація транспортних засобів, що використовувалися для порушення митних правил або перевезення товарів через кордон поза митними пунктами;

конфіскація транспортних засобів із тайниками для приховування товарів від митного контролю;

конфіскація товарів і транспортних засобів, що були безпосередніми предметами порушень.

Економічна Правда За матеріалами:

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