Кожна п’ята гривня митних надходжень — податки від ввезення нафтопродуктів
Нафтопродукти стали беззаперечним лідером за кількістю сплачених митних платежів — 21,5 млрд грн спрямовано до державного бюджету.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
Зазначається, що кожна п’ята гривня від митних надходжень — це податки, сплачені при ввезенні нафтопродуктів.
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За даними митниці, протягом січня-лютого 2025 року в Україну імпортовано 1,1 млн тонн нафтопродуктів загальною вартістю 38,3 млрд грн.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 10257, запропонований Кабінетом Міністрів у листопаді 2023 року, про внесення змін до Митного кодексу щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил. «За» проголосували 265 депутатів.
Законопроєктом пропонуюється:
- конфіскація транспортних засобів, що використовувалися для порушення митних правил або перевезення товарів через кордон поза митними пунктами;
- конфіскація транспортних засобів із тайниками для приховування товарів від митного контролю;
- конфіскація товарів і транспортних засобів, що були безпосередніми предметами порушень.
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