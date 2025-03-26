Рада дозволила конфіскацію автомобілів за порушення митних правил — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада дозволила конфіскацію автомобілів за порушення митних правил

80
Рада дозволила конфіскацію автомобілів за порушення митних правил
Рада дозволила конфіскацію автомобілів за порушення митних правил
Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 10257, запропонований Кабінетом Міністрів у листопаді 2023 року, про внесення змін до Митного кодексу щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил. «За» проголосували 265 депутатів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроєктом пропонуюється:
  • конфіскація транспортних засобів, що використовувалися для порушення митних правил або перевезення товарів через кордон поза митними пунктами;
  • конфіскація транспортних засобів із тайниками для приховування товарів від митного контролю;
  • конфіскація товарів і транспортних засобів, що були безпосередніми предметами порушень.
Читайте також
Як пояснюють ініціатори, метою законопроєкту є забезпечення ефективного контролю за дотриманням митного законодавства та підвищення відповідальності за порушення митних правил шляхом доповнення Митного кодексу України нормою про можливість конфіскації автомобіля як додаткового адміністративного стягнення.
Крім того, пропонується доповнити Митний кодекс України окремою статтею, яка передбачає таке:
  • у разі вчинення правопорушення, пов’язаного з порушенням митних правил, конфіскація транспортного засобу може бути застосована як додаткове адміністративне стягнення;
  • конфіскація автомобіля можлива, якщо транспортний засіб використовувався для перевезення товарів, що стали об’єктом порушення митних правил або якщо він є частиною схеми ухилення від сплати митних платежів.
Читайте також
Зазначається, що застосування конфіскації як додаткового стягнення можливе лише за рішенням суду. Автомобіль може бути конфіскований, якщо його використання було доведено в контексті правопорушення.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems