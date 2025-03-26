Рада дозволила конфіскацію автомобілів за порушення митних правил — Finance.ua

Рада дозволила конфіскацію автомобілів за порушення митних правил Сьогодні 09:17

Рада дозволила конфіскацію автомобілів за порушення митних правил

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 10257, запропонований Кабінетом Міністрів у листопаді 2023 року, про внесення змін до Митного кодексу щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил. «За» проголосували 265 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєктом пропонуюється:

конфіскація транспортних засобів, що використовувалися для порушення митних правил або перевезення товарів через кордон поза митними пунктами;

конфіскація транспортних засобів із тайниками для приховування товарів від митного контролю;

конфіскація товарів і транспортних засобів, що були безпосередніми предметами порушень.

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Як пояснюють ініціатори, метою законопроєкту є забезпечення ефективного контролю за дотриманням митного законодавства та підвищення відповідальності за порушення митних правил шляхом доповнення Митного кодексу України нормою про можливість конфіскації автомобіля як додаткового адміністративного стягнення.

Крім того, пропонується доповнити Митний кодекс України окремою статтею, яка передбачає таке:

у разі вчинення правопорушення, пов’язаного з порушенням митних правил, конфіскація транспортного засобу може бути застосована як додаткове адміністративне стягнення;

конфіскація автомобіля можлива, якщо транспортний засіб використовувався для перевезення товарів, що стали об’єктом порушення митних правил або якщо він є частиною схеми ухилення від сплати митних платежів.

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Зазначається, що застосування конфіскації як додаткового стягнення можливе лише за рішенням суду. Автомобіль може бути конфіскований, якщо його використання було доведено в контексті правопорушення.

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