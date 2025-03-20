Уряд дозволив продати конфісковані облігації майже на 1,8 млрд грн і віддати гроші на відбудову — Finance.ua

Уряд дозволив продати конфісковані облігації майже на 1,8 млрд грн і віддати гроші на відбудову Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Уряд дозволив продати конфісковані облігації майже на 1,8 млрд грн і віддати гроші на відбудову

Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким Агентство з розшуку та менеджменту активів продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 млрд грн і спрямує ці кошти на відновлення України.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 14 березня.

За словами Прем’єр-міністра, для Уряду одним із пріоритетів на цей рік залишається робота над створенням механізму щодо конфіскації російських заморожених активів. Бо саме ці активи мають стати основним джерелом нашої відбудови.

«Україна буде добиватися повної конфіскації. Поки цей процес триває, ми продовжуємо отримувати кошти за рахунок заморожених активів.

Минулого тижня отримали 752 млн фунтів від Великої Британії, вчора — 2,5 млрд канадських доларів від наших союзників із Канади. Це кошти, забезпечені доходами від російських активів.

Робота щодо конфіскації активів ведеться не лише за кордоном, але і в Україні. Десятки мільярдів гривень підсанкційних осіб, російських банків та компаній уже направлені Урядом на відновлення та захист нашої держави.

Ухвалюємо рішення, за яким АРМА продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 млрд грн. Далі ці кошти будуть перераховані в бюджет і направлені у Фонд відновлення нашої держави", — додав очільник Уряду.

Укрінформ За матеріалами:

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