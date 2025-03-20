Уряд дозволив продати конфісковані облігації майже на 1,8 млрд грн і віддати гроші на відбудову — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд дозволив продати конфісковані облігації майже на 1,8 млрд грн і віддати гроші на відбудову

Казна та Політика
57
Уряд дозволив продати конфісковані облігації майже на 1,8 млрд грн і віддати гроші на відбудову
Уряд дозволив продати конфісковані облігації майже на 1,8 млрд грн і віддати гроші на відбудову
Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким Агентство з розшуку та менеджменту активів продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 млрд грн і спрямує ці кошти на відновлення України.
Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 14 березня.
За словами Прем’єр-міністра, для Уряду одним із пріоритетів на цей рік залишається робота над створенням механізму щодо конфіскації російських заморожених активів. Бо саме ці активи мають стати основним джерелом нашої відбудови.
«Україна буде добиватися повної конфіскації. Поки цей процес триває, ми продовжуємо отримувати кошти за рахунок заморожених активів.
Минулого тижня отримали 752 млн фунтів від Великої Британії, вчора — 2,5 млрд канадських доларів від наших союзників із Канади. Це кошти, забезпечені доходами від російських активів.
Робота щодо конфіскації активів ведеться не лише за кордоном, але і в Україні. Десятки мільярдів гривень підсанкційних осіб, російських банків та компаній уже направлені Урядом на відновлення та захист нашої держави.
Ухвалюємо рішення, за яким АРМА продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 млрд грн. Далі ці кошти будуть перераховані в бюджет і направлені у Фонд відновлення нашої держави", — додав очільник Уряду.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems