Надвигается третья глобальная рецессия за 20 лет — Axios Сегодня 20:19 — Мир

Надвигается третья глобальная рецессия за 20 лет — Axios

В мировой экономике прогнозируют третью глобальную рецессию. Со времен Второй мировой войны таких кризисов уже было два: финансовый кризис 2008—2009 годов и экономические последствия пандемии COVID-19 в 2020 году.

Об этом сообщает Axios

Если тарифы Трампа останутся в силе, особенно если на них отреагируют соответствующими мерами со стороны стран, против которых они направлены, это может привести к третьему подобному экономическому потрясению за последние 17 лет, сообщает Axios.

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Если новые тарифы будут составлять в среднем 29%, американским импортерам придется платить около 1 триллиона долларов в год, что составляет около 7 300 долларов на одно домохозяйство.

Последствия этого будут ощутимы, поскольку импорт США резко уменьшится. Но если американский импорт резко упадет, это приведет к потере ключевого двигателя мировой экономики, особенно для таких зависимых от экспорта стран, как Германия и Китай.

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Введение 54%-ного тарифа на китайский импорт приведет не только к экономическим потерям, но и увеличит уровень бедности среди малообеспеченных семей, которые уже зависят от доступных товаров из Китая.

Отмечается, что мировые акции резко упали после заявления Трампа, но не столь сильно, как если бы считалось, что тарифы будут полностью введены и останутся на долгое время.

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