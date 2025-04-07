США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных пошлин — Finance.ua

США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных пошлин Сегодня 17:20 — Мир

США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных пошлин

Глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что таможенные пошлины могут принести его стране до 600 миллиардов долларов в год.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Бессент отметил, что администрация Трампа уже собрала несколько сотен миллионов долларов от новых тарифов в дополнение к 35 миллиардам долларов в год, полученных от тарифов за первый срок Трампа. Глава Минфина спрогнозировал, что годовой доход от полного перечня тарифов, объявленных 2 апреля, который Трамп назвал «Днем освобождения», может в конечном итоге достичь 300−600 миллиардов долларов.

Этот доход, добавил министр финансов, позволит профинансировать четыре ключевых предложения, направленных на помощь малоимущим американцам: отмена налогов на чаевые, социальное страхование и оплату сверхурочных, а также освобождение от налогообложения процентных платежей по автокредитам, выданным в США.

«Подумайте, что делает президент. Он поддерживает решение о доступности для самых бедных 50 процентов наемных работников, потому что именно они получат выгоду от всех четырех программ», — сказал Бессент.

В среду, 2 апреля 2025 года, президент США объявил о введении новых пошлин для отдельных стран. В частности, Китай — 34%, Евросоюз и Великобритания — 20%.

УНН По материалам:

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