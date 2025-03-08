Toyota представила свой самый бюджетный электромобиль (фото) — Finance.ua
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Toyota представила свой самый бюджетный электромобиль (фото)

Технологии&Авто
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Toyota представила свой самый бюджетный электромобиль (фото)
Toyota представила свой самый бюджетный электромобиль (фото)
Компания Toyota, которую часто критиковали за медленное использование электромобилей, решила получить свою долю китайского рынка. Японский автопроизводитель вывел новый электрический кроссовер bZ3x, разработанный совместно с GAC, отличающийся солидными характеристиками и очень низкой ценой.
Как отмечает Carscoops, базовый вариант модели под названием 430 Air получил ценник от 109 800 юаней, что составляет примерно 15 тыс. долларов по текущему обменному курсу.
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Учитывая размеры и уровень оснащения модели, это невероятно конкурентоспособная цена. Автомобиль начального уровня предлагается с LFP-аккумулятором емкостью 50 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 430 км по циклу CLTC.
Toyota представила свой самый бюджетный электромобиль (фото)
Средние уровни оснащения 430 Air+, 520 Pro и 520 Pro+ стоят от 119 800, 120 980 и 139 800 юаней (~16 500, 16 700 и 19 300 долларов) соответственно. Все они имеют батарею 58 кВтч, электромотор на 204 л.с., и запас хода в 520 км. Версия с самым большим запасом хода — это 610 Max.
Емкость батареи составляет 68 кВт-ч. В таком исполнении модель способна проехать 610 км на одном заряде.
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Флагманский уровень оснащения также имеет более мощный двигатель на 224 л.с. Его цена начинается от 159 800 юаней ($22 000). Однако это еще не весь список комплектаций.
Toyota представила свой самый бюджетный электромобиль (фото)
Автопроизводитель также анонсировал две версии 520 Pro, предлагающие передовые системы помощи водителю, по цене 149 800 иен (~20 700 долларов) и 159 800 иен (~22 000 долларов) соответственно.
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Эти модели включают 11 камер, 12 ультразвуковых радаров, 3-миллиметровые волновые радары и один LiDAR. Все они оснащены Nvidia Drive AGX Orin X.
Toyota представила свой самый бюджетный электромобиль (фото)
Интерьер Toyota bZ3x даже в базе оснащен 14,6-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем, 8,8-дюймовой цифровой приборной панелью и аудиосистемой Yamaha с 11 динамиками.
Габаритные размеры модели — 4600 мм в длину, 1875 мм в ширину, 1645 мм в высоту, а колесная база — 2765 мм. Это означает, что он примерно такой же большой, как RAV4.
По материалам:
Телеканал 24
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