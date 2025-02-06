Toyota планирует открыть завод в Китае — Finance.ua

Toyota планирует открыть завод в Китае
Компания Toyota Motor планирует открыть завод в Китае. Там хочет производить электромобили и аккумуляторы для бренда Lexus.
Об этом сообщает Reuters.
Toyota намерена открыть завод в Шанхае, где целое подразделение будет разрабатывать новый Lexus EV.
Производственная мощность будет составлять примерно 100 тыс. авто в год. На этапе запуска завода планируется создать почти 1 тыс. рабочих мест.
Toyota также заявила, что будет сотрудничать с муниципальными властями Шанхая в рамках инициатив относительно нейтрального выброса углерода, чтобы внести свой вклад в цель китайского правительства по достижению углеродной нейтральности.
Начать производство электромобилей в Китае Toyota планирует в 2027 году.
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