Toyota планирует открыть завод в Китае — Finance.ua

Toyota планирует открыть завод в Китае Сегодня 04:35 — Фондовый рынок

Toyota планирует открыть завод в Китае

Компания Toyota Motor планирует открыть завод в Китае. Там хочет производить электромобили и аккумуляторы для бренда Lexus.

Об этом сообщает Reuters.

Toyota намерена открыть завод в Шанхае, где целое подразделение будет разрабатывать новый Lexus EV.

Производственная мощность будет составлять примерно 100 тыс. авто в год. На этапе запуска завода планируется создать почти 1 тыс. рабочих мест.

Toyota также заявила, что будет сотрудничать с муниципальными властями Шанхая в рамках инициатив относительно нейтрального выброса углерода, чтобы внести свой вклад в цель китайского правительства по достижению углеродной нейтральности.

Начать производство электромобилей в Китае Toyota планирует в 2027 году.

Speka По материалам:

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