Toyota Previa возвращается на рынок в обновленном дизайне (фото) — Finance.ua

Toyota Previa возвращается на рынок в обновленном дизайне (фото) Сегодня 06:11 — Технологии&Авто

Toyota Previa возвращается на рынок в обновленном дизайне (фото), Фото: BestCarWeb

Минивэн Toyota Previa вернется на рынок. Японский автогигант планирует возродить семейную модель — ее представят в 2027 году.

Об этом сообщает издание BestCar.

Новая Toyota Previa дебютирует в Японии, где модель продавалась под названием Estima. Позже начнется экспорт минивэна в другие страны.

Фото: BestCarWeb

Судя по рендерам, новая Toyota Previa 2027 сохранит оригинальный скругленный дизайн и будет похожа на модель самого первого поколения.

Автомобиль будет отличаться продуманной аэродинамикой и иметь сдвижную дверь.

Фото: BestCarWeb

Минивэн Toyota Previa построят на совершенно новой платформе, поддерживающей электрификацию. Ожидается, что его будут выпускать в гибридной и электрической модификациях.

Также не исключено, что автомобиль получит систему dry-by-wire («управление по проводам»), то есть его руль не будет иметь механической связи с колесами.

Фото: Toyota

Семиместный минивэн Toyota Previa/Estima презентовали в 1990 году, и он поразил публику авангардным дизайном.

До 2019 года выпустили три поколения модели, которые в разные годы предлагали в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

Фокус По материалам:

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