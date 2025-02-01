Toyota Previa возвращается на рынок в обновленном дизайне (фото) — Finance.ua
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Toyota Previa возвращается на рынок в обновленном дизайне (фото)

Технологии&Авто
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Toyota Previa возвращается на рынок в обновленном дизайне (фото)
Toyota Previa возвращается на рынок в обновленном дизайне (фото), Фото: BestCarWeb
Минивэн Toyota Previa вернется на рынок. Японский автогигант планирует возродить семейную модель — ее представят в 2027 году.
Об этом сообщает издание BestCar.
Новая Toyota Previa дебютирует в Японии, где модель продавалась под названием Estima. Позже начнется экспорт минивэна в другие страны.
Фото: BestCarWeb
Фото: BestCarWeb
Судя по рендерам, новая Toyota Previa 2027 сохранит оригинальный скругленный дизайн и будет похожа на модель самого первого поколения.
Автомобиль будет отличаться продуманной аэродинамикой и иметь сдвижную дверь.
Фото: BestCarWeb
Фото: BestCarWeb
Минивэн Toyota Previa построят на совершенно новой платформе, поддерживающей электрификацию. Ожидается, что его будут выпускать в гибридной и электрической модификациях.
Также не исключено, что автомобиль получит систему dry-by-wire («управление по проводам»), то есть его руль не будет иметь механической связи с колесами.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Семиместный минивэн Toyota Previa/Estima презентовали в 1990 году, и он поразил публику авангардным дизайном.
До 2019 года выпустили три поколения модели, которые в разные годы предлагали в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.
По материалам:
Фокус
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