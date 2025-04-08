Торговые тарифы США губительны для 70% европейского экспорта — Finance.ua

Торговые тарифы США губительны для 70% европейского экспорта Сегодня 20:20 — Мир

Тарифы, введенные новой администрацией США на импорт европейских товаров, охватывают 70% общего объема европейского экспорта. ЕС предлагает американской стороне переговоры для возвращения к сбалансированной торговле, но готовится принять существенные торговые контрмеры для защиты европейского бизнеса и европейских потребителей.

Об этом в Люксембурге на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по внешним отношениям (по вопросам торговли) заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович.

«Текущая ситуация в торговле с Соединенными Штатами, нашим крупнейшим торговым партнером, тяжелая. Большое количество тарифов наносит существенный удар по значительной части европейского экспорта. Мы говорим о 380 миллиардах евро экспорта в США, что составляет около 70 процентов нашего общего экспорта. Мы предстаем перед тарифами в 20 или 25 процентов или даже выше, когда они сочетаются с уже существующими национальными тарифами, например, в 27,5 процентов на все пассажирские автомобили. Если рассматривать это в перспективе, — на новые пошлины США приходится 80 миллиардов евро, что в 11 раз больше суммы в 7 миллиардов, которые США собирают сейчас», — сказал Шефчович.

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Он отметил, что с первого дня тарифного кризиса ЕС сосредотачивал внимание на переговорах с новой администрацией США. Шефчович поблагодарил американскую сторону за создание и поддержку открытого канала коммуникации с ЕС.

При этом, по словам еврокомиссара, обе стороны признают, что торговые отношения между ЕС и США могут только выиграть от свежего взгляда, и приобрести рост в стратегических сферах, поскольку обе стороны предстают перед похожими вызовами. Среди них — глобальное перепроизводство, вызванное нерыночными практиками, погоня за лидерством в производстве полупроводников или в обеспечении критическими минералами. Если ЕС и США объединят усилия, они могут построить мощную трансатлантическую торговую площадку, которая может принести пользу обеим сторонам.

Шефчович напомнил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен только что предложила ввести нулевые тарифы в торговле между ЕС и США на автомобили и всеми промышленными товарами. При этом он признал, что привлечение США к реализации таких предложений потребует времени и усилий, поскольку Соединенные Штаты используют тарифы не как тактический шаг, а как корректирующее мероприятие.

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«Мы полностью готовы сесть за стол переговоров, когда наши американские партнеры будут готовы. Но, хотя ЕС остается открытым и преданным переговорам, он не будет ждать до бесконечности. До того, как мы увидим существенный прогресс, ЕС будет продолжать работать по трем направлениям (по противодействию — Ред.)», — отметил еврокомиссар.

Он отметил, что ЕС будет защищать свои интересы с использованием контрмер, диверсифицировать торговлю за счет новых торговых соглашений с третьими странами и будет принимать меры для защиты Единого рынка от вредного перенаправления торговых потоков.

«В ответ на тарифы на сталь и алюминий мы получили реакцию от стран-членов и 660 действенных субъектов. Мы работаем над тем, чтобы представить жесткий перечень контрмер, который должен сбалансировать бремя для всех стран-членов. Мы направим им полный список и уровень тарифов. Их презентация намечена на 9 апреля. Окончательный перечень будет принят 15 апреля, и первые пошлины будут налагаться с первого дня и будут введены для остальных товаров 15 мая», — сказал Шефчович.

В то же время, по его словам, ЕС будет смещать внимание в торговле и инвестициях с глобальными партнерами, среди которых еврокомиссар назвал Индию, Индонезию, Таиланд, Филиппины и страны Персидского залива. При этом ЕС ускорит заключение соглашений о свободной торговле с другими странами мира.

С целью предотвращения вредного перенаправления торговых потоков, вызванных введением американских тарифов, ЕС будет принимать все имеющиеся меры для защиты Единого рынка ЕС, его производителей и потребителей ЕС. Эта работа начнется с внедрения усиленной системы наблюдения за импортом, который будет отслеживаться в режиме реального времени — для этого ЕС создает специализированную оперативную группу.

При этом ЕС будет прилагать усилия для сохранения здоровых торговых отношений с остальным миром.

«Не будем забывать: несмотря на то, что США приняли решение отступить от части правил глобальной торговой системы, эта торговая система остается очень важной для ЕС и остального мира. На ЕС приходится 13% глобальной торговли товарами. Наш приоритет в ВТО — защитить остающиеся 87 процентов и убедиться, что глобальная торговая система остается дееспособной для остального мира», — подчеркнул Шефчович.

Укрінформ По материалам:

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