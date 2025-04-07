Пошлины Трампа нанесут удар винной отрасли Франции — Finance.ua

Пошлины Трампа нанесут удар винной отрасли Франции Сегодня 18:35

Производители французских вин выражают серьезную обеспокоенность относительно введенных президентом США Дональдом Трампом 20% пошлин, которые могут нанести значительный удар отрасли, для которой США являются ключевым экспортным рынком. Об этом пишет ABC News.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже предупредил о «масштабных» последствиях во время встречи с представителями наиболее пострадавших отраслей, включая винодельческую и ликероводочную.

Бургундский винодельческий совет заявил, что отрасль «сильно пострадает», поскольку США являются ведущим экспортным рынком для бургундских вин.

«Хотя эта новая мера повлияет на экспорт, потенциально стоя бургундским винам до 100 миллионов евро в год, она не приведет к внезапному прекращению торговли, как было бы в случае более высших пошлин», — отметила отраслевая ассоциация.

Президент ассоциации Марция Варвальоне добавил, что пока нет альтернативного винного рынка, который мог бы компенсировать потерю американского рынка. В то же время виноделы отмечают, что ситуация могла быть еще хуже.

«Это плохие новости. Но могло быть и хуже. Я был действительно встревожен возможностью введения 200% пошлины», — заявил Венсан Дампт, владелец винодельни в Шабли (регион Бургундия).

Дампт экспортирует около 30% своей продукции в США — примерно 25 000 бутылок в год. Для сохранения присутствия на американском рынке ему придется снизить цены и сократить прибыль, что «нелегко сделать», особенно после потери около 50% урожая в прошлом году из-за погодных условий.

По данным Европейского комитета винодельческих предприятий, США оставались в прошлом году крупнейшим экспортным рынком для вин ЕС с объемом 4,88 миллиарда евро, что составляет 28% от общей стоимости экспорта вина из ЕС.

Как известно, президент США Дональд Трамп официально начал тарифную или торговую войну против всех государств, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в зависимости от страны происхождения.

Українські Новини По материалам:

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