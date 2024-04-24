Торговые споры с соседями ЕС вредят экономике и бюджету Украины — МВФ Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Торговые споры с соседями ЕС вредят экономике и бюджету Украины — МВФ

В МВФ заявляют, что торговые споры между Киевом и европейскими соседями повлияли на рост экономики Украины и бюджетные поступления.

Об этом пишет « Голос Америки ».

После начала полномасштабного вторжения россии Европейский союз либерализовал торговлю с Украиной и значительно облегчил доступ для украинских товаров на рынок ЕС. В марте ЕС продлил действие беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года.

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Однако с ноября 2023 г. в Польше фермеры и перевозчики начали блокаду польско-украинской границы, протестуя против украинского экспорта, что повредило торговле.

Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер говорит, что решение Европы открыть рынок для Украины было особенно важным на фоне блокировок россией Черного моря в начале полномасштабной войны.

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«Европейцы открыли свои границы, что было особенно полезно, когда экспортный коридор через Черное море был заблокирован. Сейчас этот коридор в большинстве своем открылся, однако есть вопросы на границе. Думаю, решение для них было найдено», — говорит Кеммер в интервью «Голосу» Америки".

Как говорит чиновник, торговые ограничения со стороны соседей не прошли безболезненно для Украины.

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«Эти ограничения повлияли на правительство в Украине, уменьшили налоговые поступления в конце прошлого года и начале этого года и повлияли на рост экономики, поэтому это точно не прошли безболезненно, но в целом это остается каналом экспорта для Украины», — заявил Кеммер.

Он также отметил, что для послевоенного восстановления важно, чтобы украинцы, которые сейчас находятся в Европе, вернулись.

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«Цель правительства — обеспечить возвращение украинцев важна. В Европе украинские беженцы приобретают опыт, навыки, которых они бы не получили в Украине, поэтому эта связь с Европой будет сильной стороной, когда они вернутся. Это может быть большим позитивом для Украины, но важно, чтобы они вернулись», — подчеркнул чиновник.

УНН По материалам:

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