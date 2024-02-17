ТОП-7 мест для «прохладного» отдыха летом 2024 года (фото) — Finance.ua

ТОП-7 мест для «прохладного» отдыха летом 2024 года (фото) Сегодня 18:33 — Мир

Возобновление туризма в Европе после пандемии продолжается быстрыми темпами. Отели, туроператоры и авиакомпании фиксируют новые рекорды.

При этом для отдыха этим летом эксперты предлагают «прохладные» Канарские острова или польское побережье Балтии.

Об этом пишет The Independent

Остенде, Бельгия

Средняя температура в августе: 21 °C.

Средняя минимальная температура в августе: 15 °C.

Несмотря на то, что Брюссель больше всего известен своим шоколадом, пивом, можно посетить самый большой во Фландрии, Остенде, чтобы провести утро, катаясь на кайтсерфинге.

Ла Гомера, Канарские острова

Средняя температура в августе: 28 °C.

Средняя минимальная температура в августе: 21 °C.

В то время как материковая Испания страдает от жары летом, береговой бриз Атлантического океана, который продувает Канарские острова, благословляя приятную круглогодичную Ла-Гомеру, приглашает отдыхающих насладиться пешим туризмом. Также здесь можно полакомиться омаром и «мармеладным» кроликом.

Тарту, Эстония

В Тарту, культурной столице 2024 года, идеальный климат для знакомства с Эстонией. Здесь есть элегантная Ратушная площадь, организованная для массовых мероприятий, изысканный Эстонский национальный музей и баржи на реке Эмайиги.

Сопот, Польша

Польское побережье Балтийского моря — идеальное место для пляжного отдыха.

Средняя температура в августе: 22 °C.

Средняя минимальная температура в августе: 12 °C.

Набережный Сопот, в регионе Труймясто «Балтийской Ривьеры», является доступной альтернативой популярным курортам. Местные жители очень любят Сопот за его пляжную ночную жизнь.

Зюльт, Германия

Микроклимат и светлые пески Северо-Фризских островов пользуются популярностью среди осведомленных немецких путешественников.

Средняя температура в августе: 20 °C.

Средняя минимальная температура в августе: 16 °C.

Мягкий микроклимат Северо-Фризских островов, полосатые плетеные сиденья и девственный светлый песок привлекают путешественников на западное побережье Зюльта. Коттеджи с соломенными крышами и полуострова, разбросанные у маяков, делают этот приятный пляжный отдых незабываемым.

Озеро Блед, Словения

Привлекательные ледниковые воды Бледа помогут вам сохранить прохладу.

Средняя температура в августе: 28 °C.

Средняя минимальная температура в августе: 16 °C.

Самая известная достопримечательность Словении сверкает под летним солнцем, а привлекательные бирюзовые ледниковые воды озера Блед помогут вам сохранить прохладу во время подъема к средневековому Бледскому замку и романтичным рядам вокруг фантастического острова.

Машику, Мадейра

Машику был первой столицей Мадейры.

Средняя температура в августе: 26 °C.

Средняя минимальная температура в августе: 21 C.

Зажатый между горами крайний восток Машику имеет искусственный пляж, сады и терракотовые крыши.

Справка Finance.ua:

Лучшие показатели за десять лет: туризм в Европе без россиян. Высокие показатели в туристической отрасли в 2023 году фиксируются несмотря на факторы, которые должны сдерживать туризм: инфляция и рост цен в Европе, жара и пожары в Средиземноморье. Особенность этого туристического бума в том, что он происходит на фоне резкого сокращения количества российских туристов в Европе и мало восстановившегося потока китайских путешественников.

Чаще всего украинцы бронируют авиа-туры в Египет и Турцию. Оба направления входят в ТОП-10 как в течение летнего сезона (Турция — лидер, а Египет — второе место), так и зимой (Египет — лидер, а Турция занимает 9 строчку).



С детьми чаще всего путешествовали в Египет (22 257 детей), Турцию (20 419 детей) и Грецию (2759 детей). Правда, это только в абсолютных цифрах, а если посмотреть соотношение количества взрослых и детей, то лидером будет Болгария — здесь в среднем на каждых двух взрослых туристов путешествовал один ребенок.

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