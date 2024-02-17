ТОП-7 мест для «прохладного» отдыха летом 2024 года (фото) — Finance.ua
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ТОП-7 мест для «прохладного» отдыха летом 2024 года (фото)

Мир
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Возобновление туризма в Европе после пандемии продолжается быстрыми темпами. Отели, туроператоры и авиакомпании фиксируют новые рекорды.
При этом для отдыха этим летом эксперты предлагают «прохладные» Канарские острова или польское побережье Балтии.
Об этом пишет The Independent.
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Остенде, Бельгия

  • Средняя температура в августе: 21 °C.
  • Средняя минимальная температура в августе: 15 °C.
ТОП-7 мест для «прохладного» отдыха летом 2024 года (фото)
Несмотря на то, что Брюссель больше всего известен своим шоколадом, пивом, можно посетить самый большой во Фландрии, Остенде, чтобы провести утро, катаясь на кайтсерфинге.
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Ла Гомера, Канарские острова

  • Средняя температура в августе: 28 °C.
  • Средняя минимальная температура в августе: 21 °C.
ТОП-7 мест для «прохладного» отдыха летом 2024 года (фото)
В то время как материковая Испания страдает от жары летом, береговой бриз Атлантического океана, который продувает Канарские острова, благословляя приятную круглогодичную Ла-Гомеру, приглашает отдыхающих насладиться пешим туризмом. Также здесь можно полакомиться омаром и «мармеладным» кроликом.

Тарту, Эстония

ТОП-7 мест для «прохладного» отдыха летом 2024 года (фото)
В Тарту, культурной столице 2024 года, идеальный климат для знакомства с Эстонией. Здесь есть элегантная Ратушная площадь, организованная для массовых мероприятий, изысканный Эстонский национальный музей и баржи на реке Эмайиги.
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Сопот, Польша

Польское побережье Балтийского моря — идеальное место для пляжного отдыха.
  • Средняя температура в августе: 22 °C.
  • Средняя минимальная температура в августе: 12 °C.
ТОП-7 мест для «прохладного» отдыха летом 2024 года (фото)
Набережный Сопот, в регионе Труймясто «Балтийской Ривьеры», является доступной альтернативой популярным курортам. Местные жители очень любят Сопот за его пляжную ночную жизнь.

Зюльт, Германия

Микроклимат и светлые пески Северо-Фризских островов пользуются популярностью среди осведомленных немецких путешественников.
  • Средняя температура в августе: 20 °C.
  • Средняя минимальная температура в августе: 16 °C.
ТОП-7 мест для «прохладного» отдыха летом 2024 года (фото)
Мягкий микроклимат Северо-Фризских островов, полосатые плетеные сиденья и девственный светлый песок привлекают путешественников на западное побережье Зюльта. Коттеджи с соломенными крышами и полуострова, разбросанные у маяков, делают этот приятный пляжный отдых незабываемым.

Озеро Блед, Словения

Привлекательные ледниковые воды Бледа помогут вам сохранить прохладу.
  • Средняя температура в августе: 28 °C.
  • Средняя минимальная температура в августе: 16 °C.
ТОП-7 мест для «прохладного» отдыха летом 2024 года (фото)
Самая известная достопримечательность Словении сверкает под летним солнцем, а привлекательные бирюзовые ледниковые воды озера Блед помогут вам сохранить прохладу во время подъема к средневековому Бледскому замку и романтичным рядам вокруг фантастического острова.

Машику, Мадейра

Машику был первой столицей Мадейры.
  • Средняя температура в августе: 26 °C.
  • Средняя минимальная температура в августе: 21 C.
ТОП-7 мест для «прохладного» отдыха летом 2024 года (фото)
Зажатый между горами крайний восток Машику имеет искусственный пляж, сады и терракотовые крыши.

Справка Finance.ua:

  • Лучшие показатели за десять лет: туризм в Европе без россиян. Высокие показатели в туристической отрасли в 2023 году фиксируются несмотря на факторы, которые должны сдерживать туризм: инфляция и рост цен в Европе, жара и пожары в Средиземноморье. Особенность этого туристического бума в том, что он происходит на фоне резкого сокращения количества российских туристов в Европе и мало восстановившегося потока китайских путешественников.
  • Чаще всего украинцы бронируют авиа-туры в Египет и Турцию. Оба направления входят в ТОП-10 как в течение летнего сезона (Турция — лидер, а Египет — второе место), так и зимой (Египет — лидер, а Турция занимает 9 строчку).
  • С детьми чаще всего путешествовали в Египет (22 257 детей), Турцию (20 419 детей) и Грецию (2759 детей). Правда, это только в абсолютных цифрах, а если посмотреть соотношение количества взрослых и детей, то лидером будет Болгария — здесь в среднем на каждых двух взрослых туристов путешествовал один ребенок.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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