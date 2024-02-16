Украине понадобится $9 млрд для восстановления туризма и культурных объектов — ЮНЕСКО — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украине понадобится $9 млрд для восстановления туризма и культурных объектов — ЮНЕСКО

12
Украине понадобится $9 млрд для восстановления туризма и культурных объектов — ЮНЕСКО
Украине понадобится $9 млрд для восстановления туризма и культурных объектов — ЮНЕСКО
По оценкам ЮНЕСКО, Украине понадобится почти 9 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, чтобы восстановить свои культурные объекты и возродить туристическую отрасль после полномасштабного вторжения россии.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны культурный и туристический секторы Украины потеряли более 19,6 миллиарда долларов.
В то время как общий ущерб от разрушений культурных объектов и тысяч других культурных ценностей по всей стране составляет около $3,5 млрд.

Читайте также: Недра Украины: почему они так интересуют наших врагов

Боевые действия нанесли ущерб 341 культурному объекту, в том числе в столице Украины в Киеве, а также во Львове и Одессе.
В ЮНЕСКО заявили, что умышленное уничтожение объектов культурного наследия, в частности религиозных сооружений и артефактов, могут расценить как военное преступление.
Международный уголовный суд впервые предъявил обвинения в военных преступлениях, связанных с целенаправленными нападениями на исторические религиозные памятники и здания, в деле в отношении Мали в 2015 году.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.