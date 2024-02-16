Украине понадобится $9 млрд для восстановления туризма и культурных объектов — ЮНЕСКО Сегодня 06:01

Украине понадобится $9 млрд для восстановления туризма и культурных объектов — ЮНЕСКО

По оценкам ЮНЕСКО, Украине понадобится почти 9 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, чтобы восстановить свои культурные объекты и возродить туристическую отрасль после полномасштабного вторжения россии.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны культурный и туристический секторы Украины потеряли более 19,6 миллиарда долларов.

В то время как общий ущерб от разрушений культурных объектов и тысяч других культурных ценностей по всей стране составляет около $3,5 млрд.

Боевые действия нанесли ущерб 341 культурному объекту, в том числе в столице Украины в Киеве, а также во Львове и Одессе.

В ЮНЕСКО заявили, что умышленное уничтожение объектов культурного наследия, в частности религиозных сооружений и артефактов, могут расценить как военное преступление.

Международный уголовный суд впервые предъявил обвинения в военных преступлениях, связанных с целенаправленными нападениями на исторические религиозные памятники и здания, в деле в отношении Мали в 2015 году.

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