ТОП-5 причин выбрать подержанный гибрид вместо авто с ДВС — Finance.ua

ТОП-5 причин выбрать подержанный гибрид вместо авто с ДВС Сегодня 06:17 — Технологии&Авто

ТОП-5 причин выбрать подержанный гибрид вместо авто с ДВС, Фото: freepik

Автомобили с гибридной силовой установкой, объединяющей двигатель внутреннего сгорания с электромотором, становятся все более популярными на рынке. Это приводит к увеличению предложения таких машин и на вторичном рынке.

Издание TopSpeed ​​назвало пять аргументов, почему стоит купить подержанный гибрид.

Гибриды быстрее теряют в цене

Именно в сегменте электрических и гибридных автомобилей сегодня наблюдается самый быстрый технологический прогресс.

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Поэтому именно эти машины при прочих равных обстоятельствах с годами теряют в цене больше, чем классические автомобили из ДВС.

Гибриды стали достаточно экономичными

Автопроизводители инвестировали значительные капиталы в усовершенствование технологии бензиново-электрических гибридных автомобилей на фоне экспансии электромобилей.

При этом ДВС за последние годы почти не эволюционировали. Поэтому, выбирая между автомобилем с ДВС и гибридом, все больше причин выбрать последний.

Лучший баланс стоимости и комплектации

Часто гибридные модели базируются на флагманской производной модели, что является попыткой производителя сделать ее более привлекательной для консервативного потребителя.

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Практически это означает, что вы получаете премиальную комплектацию по стоимости машины среднего класса.

Высокие стандарты надежности

Производители приложили немалые усилия, чтобы недоверчивый потребитель не разочаровался в гибридах, поэтому вопросам надежности этих машин было уделено максимум внимания.

Поэтому б/у гибриды демонстрируют отличную надежность, которая не уступает автомобилям с ДВС.

Продолжительная гарантия на двигатель

Когда вы приобретаете подержанный гибридный автомобиль, с большой вероятностью на тот момент «гарантия от бампера до бампера» уже закончится, поскольку она обычно дается на пять лет или несколько десятков тысяч километров (что будет раньше).

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Однако на гибридный двигатель дается отдельная гарантия, обычно действующая 8−10 лет или 150 000 — 250 000 километров.

То есть в большинстве случаев вы получите машину с действующей гарантией на двигатель, которая будет сохраняться еще некоторое время.

УНІАН По материалам:

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