Geely представила новый гибридный седан с огромным экраном в салоне (фото) — Finance.ua

Geely представила новый гибридный седан с огромным экраном в салоне (фото) 07.01.2025, 00:52 — Технологии&Авто

Geely представила новый гибридный седан с огромным экраном в салоне (фото)

Китайская компания Geely рассекретила облик нового гибридного седана Geely Galaxy L6 EM-i PHEV. Новинка станет первым седаном производителя, выстроенным на фирменной системе Geely Thor PHEV следующего поколения.

Об этом сообщает CarNewsChina.

На днях в Geely заявили о планах выпуска в течение 2025 года пяти новых автомобилей под суббрендом Galaxy — двух кроссоверов и трех седанов. И плагин-гибридный Geely Galaxy L6 EM-i — один из них. Внешне новинка почти не отличается от текущей версии Galaxy L6, кроме дверных ручек и логотипа EM-i на багажнике. Остаются прежними и габариты авто — 4782 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1489 мм в высоту при колесной базе 2752 мм.

В салоне нового седана установят цифровую приборную панель, большой центральный экран в горизонтальной ориентации, платформу для беспроводной зарядки смартфонов, два подстаканника и двухспицевое рулевое колесо со скошенным нижним сегментом.

Geely Galaxy L6 EM-i получил ту же гибридную силовую установку, что и Geely Galaxy L7 EM-i, состоящую из 1,5-литрового атмосферного двигателя мощностью 110 л.с. и электромоторов, питающихся от литий-железо-фосфатного аккумулятора. емкостью 8,5 кВт*ч или 19,09 кВт*ч. Запас хода на электрической тяге достигает 48 км и 115 км соответственно.

Стоимость нового гибридного седана Geely пока не сообщается.

MMR По материалам:

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