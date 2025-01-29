Гибриды остаются приоритетом Toyota, несмотря на тренд на электромобили — Finance.ua

Гибриды остаются приоритетом Toyota, несмотря на тренд на электромобили Сегодня 04:59 — Фондовый рынок

Toyota последовательно развивает свою стратегию автомобильного производства, делая ставку на гибридные модели, пользующиеся спросом у европейских потребителей. В 2024 году компания добилась хороших результатов — 74% всех проданных автомобилей составили модели с гибридными установками.

Специалисты Toyota подтверждают, что гибридные технологии остаются наиболее эффективным решением снижения углеродного следа в транспортном секторе.

Что еще известно

Специалисты компании полагают, что электрические автомобили пока не готовы полностью заменить традиционный автотранспорт. Сейчас Toyota фокусируется на развитии гибридных моделей, показывающих отличные продажи. Модели Yaris Cross, Corolla и C-HR стали фаворитами продаж, подтверждая правильность избранной стратегии развития производства.

Представители Toyota отмечают важность диверсификации модельного ряда. Компания планирует расширять линейку электрифицированных автомобилей, включая гибридные, подключаемые гибридные и полностью электрические модели. Первым новым электрическим автомобилем станет Urban Cruiser.

Toyota также приняла превентивные меры по соответствию экологическим нормам Евросоюза. Этот шаг позволит компании избежать штрафов за превышение выбросов углерода и сохранить гибкость в производственной стратегии. Руководство компании отмечает главную цель — предоставлять качественные автомобили для всех категорий потребителей.

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uamotors По материалам:

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