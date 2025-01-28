В Японии создали оригинальный гибрид минивэнов Toyota и Volkswagen — Finance.ua

В Японии создали оригинальный гибрид минивэнов Toyota и Volkswagen 28.01.2025, 00:06 — Фондовый рынок

В Японии создали оригинальный гибрид минивэнов Toyota и Volkswagen

Тюнинг Toyota Hiace был выполнен в ретростиле. Минивэн сделали похожим на Volkswagen T3 Transporter снаружи и внутри.

Минивэн Toyota Hiace H200 получил нестандартную модификацию. Его превратили в клон Volkswagen Transporter T3 80-х годов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Тюнинг Toyota Hiace под старину выполнило японское ателье AMJ. Проект назвали Vanace («вен-ас»).

Минивэн Toyota Hiace получил измененную переднюю часть. Новые фары, решетка радиатора, капот и бампер сделали его похожим на Volkswagen T3.

Примечательно, что на выбор предлагают несколько вариантов дизайна — как у Volkswagen Transporter T3 разных лет выпуска. Также можно выбрать колесные диски разного дизайна, двухцветную окраску кузова или багажник на крыше. Есть и модификация повышенной проходимости с пластиковым обвесом и внедорожными шинами.

Салон Toyota Hiace H200 получил особую отделку в стиле 80-х, а пол покрыли ламинатом. Кроме того, установили винтажный руль и рычаг КПП.

Фокус По материалам:

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