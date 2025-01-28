В Японии создали оригинальный гибрид минивэнов Toyota и Volkswagen — Finance.ua
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В Японии создали оригинальный гибрид минивэнов Toyota и Volkswagen

Фондовый рынок
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В Японии создали оригинальный гибрид минивэнов Toyota и Volkswagen
В Японии создали оригинальный гибрид минивэнов Toyota и Volkswagen
Тюнинг Toyota Hiace был выполнен в ретростиле. Минивэн сделали похожим на Volkswagen T3 Transporter снаружи и внутри.
Минивэн Toyota Hiace H200 получил нестандартную модификацию. Его превратили в клон Volkswagen Transporter T3 80-х годов. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Тюнинг Toyota Hiace под старину выполнило японское ателье AMJ. Проект назвали Vanace («вен-ас»).
Минивэн Toyota Hiace получил измененную переднюю часть. Новые фары, решетка радиатора, капот и бампер сделали его похожим на Volkswagen T3.
Примечательно, что на выбор предлагают несколько вариантов дизайна — как у Volkswagen Transporter T3 разных лет выпуска. Также можно выбрать колесные диски разного дизайна, двухцветную окраску кузова или багажник на крыше. Есть и модификация повышенной проходимости с пластиковым обвесом и внедорожными шинами.
Салон Toyota Hiace H200 получил особую отделку в стиле 80-х, а пол покрыли ламинатом. Кроме того, установили винтажный руль и рычаг КПП.
По материалам:
Фокус
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