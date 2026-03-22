ТОП-5 европейских стран для баланса между работой и жизнью

Ирландия стала лучшей страной для совмещения работы и личной жизни, Фото: freepik

Европейские страны постепенно вводят политику, направленную на благосостояние работников: сокращенную рабочую неделю, дольше оплачиваемые отпуска, социальные гарантии и безопасную среду для жизни. Именно эти факторы все чаще определяют, насколько удобно совмещать работу и личную жизнь. Лучшей страной для work-life balance стала Ирландия. В рейтинг также попали Исландия, Бельгия, Дания и Германия.

Об этом свидетельствует рейтинг European Life-Work Balance Index 2025, подготовленный международной компанией Remote.

Исследователи оценивали страны по таким показателям, как продолжительность рабочей недели, оплачиваемые отпуска, доступ к медицине, уровень безопасности, счастье населения и инклюзивность.

Рейтинг лучших стран Европы для совмещения работы и личной жизни

Ирландия

Ирландия возглавила рейтинг европейских стран с лучшим балансом между работой и личной жизнью. В исследовании European Life-Work Balance Index 2025 страна заняла первое место в Европе и второе в мире.

По итогам исследования Ирландия получила 82,89 балла из 100, что на 4,22 балла больше, чем в предыдущем рейтинге.

Одной из причин такого результата стало относительно небольшое количество рабочих часов. В среднем работники здесь работают около 34,3 часов в неделю, что меньше, чем во многих других европейских странах.

Кроме того, Ирландия показывает высокие социальные стандарты. Минимальная заработная плата в стране составляет 14,15 евро в час, а работники имеют право на 26 недель оплачиваемого декретного отпуска.

Высокие оценки страна также получила за уровень общественной безопасности и показатели удовлетворенности жизнью.

Исландия

Исландия заняла второе место в рейтинге European Life-Work Balance Index 2025, набрав 77,98 балла. Страна стабильно входит в число государств, где созданы благоприятные условия для совмещения профессиональной деятельности и личной жизни.

Исландия получила особенно высокие оценки именно за уровень общественной безопасности и инклюзивности. Страна уже много лет считается одной из самых безопасных в мире, а также известна своей политикой равенства прав и социальной поддержки населения.

Важную роль в формировании такого баланса играет и социальная политика государства. Исландия активно внедряет инициативы, направленные на улучшение условий труда, поддержку семей и создание комфортной среды для жизни.

Бельгия

Третью позицию в рейтинге заняла Бельгия, набрав 76,41 балла. По сравнению с предыдущим годом страна поднялась на одно место, что свидетельствует о стабильном улучшении условий для работников.

Бельгия показывает высокие результаты в нескольких ключевых показателях, влияющих на баланс между работой и личной жизнью. В частности, страна имеет высокий показатель индекса счастья населения, даже немного превышающий аналогичный показатель Ирландии.

Кроме того, работники в Бельгии имеют доступ к стабильным социальным гарантиям, качественной системе здравоохранения и достаточному количеству оплачиваемых отпусков. Такие условия помогают поддерживать комфортный баланс между профессиональной жизнью и личным временем.

В глобальном рейтинге Global Work-Life Balance Index Бельгия также показала очень высокий результат, заняв второе место в мире, уступив только Новую Зеландию. Это еще раз подтверждает, что страна входит в число государств с лучшими условиями для жизни и работы.

Дания

Четвертое место заняла Дания с результатом 74,24 балла. Страна традиционно ассоциируется с высоким качеством жизни и знаменитой датской концепцией hygge, что означает комфорт, уют и баланс в повседневной жизни.

Дания показывает очень высокие показатели общественного счастья — страна уступает только Финляндии и имеет уровень, близкий к Исландии.

Важным фактором также является короткая рабочая неделя: в среднем работники работают около 32,5 часов — один из самых низких показателей в Европе.

Кроме того, датская система социальной защиты считается одной из самых щедрых в Европе.

Работники имеют продолжительные оплачиваемые отпуска, больничные и декретные выплаты, что помогает поддерживать здоровый баланс между профессиональной жизнью и личным временем.

Германия

Пятое место в рейтинге заняла Германия, получив 73,18 балла. Страна поднялась на две позиции по сравнению с предыдущим годом благодаря улучшению социальных гарантий и условий труда.

Немецкую рабочую культуру часто описывают словами «прагматичная», «пунктуальная» и «профессиональная». В то же время, Германия все больше ассоциируется с возможностью поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью.

Росту позиции страны способствовало повышение выплат по больничным, а также улучшение показателей общественной безопасности, уровня счастья и инклюзивности.

Еще одним важным фактором являются экономические условия: Германия имеет одну из самых высоких минимальных зарплат в Европе — около 15,16 доллара в час, а средняя продолжительность рабочей недели составляет примерно 33,2 часа, что является одним из самых низких показателей на континенте.

